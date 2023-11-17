Капитан «Акрона»: Наша задача – занять первое место

Капитан тольяттинского «Акрона» Антон Килин назвал задачу команды на нынешний розыгрыш Мелбет-Первой лиги.

«У нас задача – занять первое место. Так мы себя позиционируем. Уже во вторую очередь – выход в Премьер-Лигу. Мы приложим все усилия, чтобы добиться этого», – приводит слова нападающего Metaratings.ru. По его словам, опыт нахождения в третьей команде, которая борется за выход в РПЛ, должен помочь «Акрону» и самому Килину.

После 18 туров второго по силе дивизиона подопечные Евгения Калешина занимает вторую строчку в турнирной таблице с 34 очками, уступая «Тюмени» один балл.