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Мелбет-Первая лига

Селин: «Черноморец» нацеливают на Премьер-лигу – может, у Гаранина и получится» эксклюзив

16 Ноября 2023 • 10:30 Комментировать

Бывший полузащитник новороссийского «Черноморца» Алексей Селин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал приход на пост главного тренера «моряков» Вадима Гаранина вместо Константина Зырянова.

- На определённом этапе Зырянов помог «Черноморцу», вывел команду в Первую лигу. Почему там возникли проблемы с результатами, трудно сказать, потому что мы не знаем внутреннюю кухню, как шло комплектование команды, чего ей не хватает. Раз «Черноморец» приближался к зоне вылета, значит, руководству надо было что-то делать. Тем более если есть задача в скором времени выйти в Премьер-лигу, опускаться во Вторую лигу совсем ни к чему. Смена тренера – это мобилизация внутренних ресурсов, игроки должны доставать из себя резервы и показывать свои лучшие качества новому тренеру. В этом году в Первой лиге остаются два тура, а потом – длительный перерыв и время для Гаранина провести сборы. Интересно будет посмотреть на «Черноморец» после зимней паузы. В «Сочи» в Премьер-лиге Гаранин не смог дать результат, но, может, в Первой лиге у него получится.

В Новороссийске местной команде всегда уделялось внимание. Когда-то в большей степени, когда-то – в меньшей. Сейчас власти города делают всё, чтобы команда показывала хороший результат, нацеливают её на повышение в классе в скором времени. Новороссийские болельщики тоже ждут команду в Премьер-лиге. Они помнят, как достойно выступал «Черноморец» в элите нашего чемпионата, как добивался там результата, громил московские клубы. И выступал в еврокубках – в частности, в памяти болельщиков остаётся матч с «Валенсией», хоть он и был проигран.

По итогам 18 туров «Черноморец» идёт в Мелбет-Первой лиге на 15-м месте, имея 18 очков в активе.

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Евро-Футбол.Ру,
Константин Зырянов Черноморец Новороссийск Алексей Селин Вадим Гаранин Первая лига ещё теги
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