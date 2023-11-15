Красноярский «Енисей» из Мелбет-Первой лиги грядущей зимой вероятно расстанется с аргентинским легионером Херманом Феррейрой. Об этом сообщает журналист Сергей Ильёв.

«Футболист, выступающий за «львов» с 2021 года, хочет сменить обстановку, а красноярцы готовы его продать, так как летом истекает его контракт», - пишет Ильёв в своём информационном канале, добавляя, что большой мотивации в Сибири у аргентинца нет.

27-летний Феррейра в Красноярске уже третий год. В сезоне у него 12 официальных матчей и один гол. «Енисей» стал вторым российским клубом аргентинца, осенью 2020 года Херман пополнил тольяттинский «Акрон».