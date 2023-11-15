Гаранин поблагодарил руководство «Черноморца» за доверие

Новый главный тренер новороссийского «Черноморца» Вадим Гаранин прокомментировал назначение на пост.

«Благодарю клуб за доверие, которое он оказывает мне и моему тренерскому штабу. Все знания, всё понимание, которое у нас есть, мы отдадим на благо нашего клуба. Нам очень хочется, чтобы регион, город, клуб гордился своей командой», - говорит Гаранин пресс-службе «Черноморца».

Ранее в тренерской карьере Гаранин возглавлял «Тверь», «Сочи» и «Енисей».

Напомним, что на месте рулевого «Черноморца» Гаранин сменил Константина Зырянова. Бывший зенитовец возглавлял южан более года и вышел вместе с клубом из Второй лиги дивизионом выше.