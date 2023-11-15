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Мелбет-Первая лига

Тукманов назвал самую главную ошибку «Торпедо» в этом сезоне

15 Ноября 2023 • 21:30 Комментировать
Торпедо Москва
...
Родина Москва
20.11 19:30

Бывший президент московского «Торпедо» Александр Тукманов уверен, что в текущем сезоне «автозаводцы» уже точно не получат путёвку в РПЛ, так как растратили слишком много очков.

«Шансов никаких! Вижу, как играет команда, какие были ошибки при комплектовании состава. Но самая главная ошибка – слабый тренер – Жозеп Клотет», - говорит Тукманов «РБ Спорту», добавив, что испанский тренер не соответствовал задачам клуба изначально.

Напомним, что сейчас «Торпедо» идёт лишь на 10 месте турнирной таблицы Мелбет-Первой лиги, у команды 23 балла. Отставание от второго места – 11 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Александр Тукманов

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