Тукманов назвал самую главную ошибку «Торпедо» в этом сезоне

Бывший президент московского «Торпедо» Александр Тукманов уверен, что в текущем сезоне «автозаводцы» уже точно не получат путёвку в РПЛ, так как растратили слишком много очков.

«Шансов никаких! Вижу, как играет команда, какие были ошибки при комплектовании состава. Но самая главная ошибка – слабый тренер – Жозеп Клотет», - говорит Тукманов «РБ Спорту», добавив, что испанский тренер не соответствовал задачам клуба изначально.

Напомним, что сейчас «Торпедо» идёт лишь на 10 месте турнирной таблицы Мелбет-Первой лиги, у команды 23 балла. Отставание от второго места – 11 баллов.