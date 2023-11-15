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Тукманов: «Возвращение Зырянова может дать «Торпедо» импульс»

15 Ноября 2023 • 21:26 Комментировать

Бывший президент московского «Торпедо» Александр Тукманов оценил слухи о возможном приходе Константина Зырянова на тренерский мостик «чёрно-белых». Тренера, напомним, сегодня уволили из новороссийского «Черноморца».

«Может быть, приход Константина взбодрит ситуацию, но я считаю, что в этом сезоне время уже упущено. Все будет зависеть от его амбиций, тех задач, которые поставят перед ним владельцы клуба», - говорит Тукманов для «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что часть людей в руководстве «Торпедо» хочет видеть Зырянова на посту рулевого клуба.

Напомним, что уроженец Перми Зырянов выступал в своей карьере в системе трёх клубов – это пермский «Амкар», столичное «Торпедо» и питерский «Зенит». В рядах «автозаводцев» Зырянов играл с 2000 по 2006 годы.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Константин Зырянов Александр Тукманов ещё теги
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