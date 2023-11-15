В «Торпедо» поделились новостями с глобальной реконструкции домашней арены

В московском «Торпедо» поделились новостью с глобальной реконструкции домашнего стадиона «автозаводцев» - стадиона имени Эдуарда Стрельцова в Южном административном округе столицы.

«Подрядчики по свайному фундаменту полностью завершили свои работы. Все 4 697 железобетонных свай погружены в основание стадиона методом задавливания в соответствии с проектом», - пишет клубная пресс-служба, добавив, что важнейший этап строительство завершён точно в сроки.

Напомним, что реконструкцию знаменитого стадиона клуба планируют завершить к началу 2025 года. Пока свои матча торпедовцы Москвы проводят в «Лужниках» и периодически на «Арене Химки». Выступает клуб в Мелбет-Первой лиге.