Карпов: «Зимой «Черноморец» ждёт глобальная перестройка»

Российский инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале написал о зимних планах новороссийского «Черноморца», который сменил в эту среду тренера. Вместо Константина Зырянова на пост рулевого команды пришёл Вадим Гаранин.

«Зимой «Черноморец» ждёт глобальная перестройка. Задача: влить в команду новую кровь и взять более сильных футболистов для игры в Первой лиге. Цели выхода в РПЛ не стоит, для этого надо решить много инфраструктурных вопросов — пока нужно окопаться в ФНЛ», - пишет Карпов.

Напомним, что прямо сейчас южане – в шаге от зоны вылета из Мелбет-Первой лиги. Команда идёт лишь на 15-м месте с 18 баллами в копилке, позади – 17 туров первенства – ровно половина.

От Гаранина хотят, чтобы «Черноморец» шёл «ближе к первой тройке»