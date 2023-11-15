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Мелбет-Первая лига

«Черноморец» рассматривал на место Гаранина Аленичева, Бородюка и Алексея Березуцкого

15 Ноября 2023 • 17:18 Комментировать

Стал известен список тренеров, которых в новороссийском «Черноморце» рассматривали в качестве кандидатов на пост главного тренера клуба.

Как пишет журналист Сергей Ильёв, в клубе обсуждались варианты с приглашением четырёх ныне свободных специалистов: Дмитрия Аленичева и Александра Бородюка, Алексея Березуцкого и Андрея Тихонова. Тем не менее, переговоры клуб провёл исключительно с Вадимом Гараниным, который «Черноморец» официально и возглавил. Об этом стало известно в среду, 15 ноября.

Напомним, что пока «Черноморец» стоит на почти вылет из Мелбет-Первой лиги – у клуба 15 место турнирной таблицы. Вылетают команды, занявшие по итогам сезона места с 16 по 18.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Тихонов Дмитрий Аленичев Александр Бородюк Черноморец Новороссийск Алексей Березуцкий ещё теги
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