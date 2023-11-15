От Гаранина хотят, чтобы «Черноморец» шёл «ближе к первой тройке»

Председатель совдира компании-учредителя новороссийского «Черноморца» Сергей Шишкарёв высказался о задачах нового главного тренера клуба Вадима Гаранина.

«Хотим быть гораздо выше десятого места. Ближе к первой тройке. Не готовы еще пока к переходу к тому этапу, который называется премьер-лига, тем не менее мы ждем улучшений в игре», - цитирует Шишкарёва клубная пресс-служба.

Напомним, что Гаранин возглавил «Черноморец» в среду, 15 ноября. Он сменил на посту бывшего игрока «Амкара», «Зенита» и сборной России Константина Зырянова.

«Черноморец» после 17 туров Первой лиги размещается на 15-м месте турнирной таблицы, отрыв от последнего места – всего три балла, отставание от первой тройки – солидное – 16 очков.