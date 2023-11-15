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Мелбет-Первая лига

Гаранин - главный тренер «Черноморца» официально

15 Ноября 2023 • 13:59 Комментировать

Бывший наставник «Сочи» Вадим Гаранин назначен главным тренером новороссийского «Черноморца». Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Трудовое соглашение 52-летнего специалиста рассчитано до лета 2026 года.

Гаранин сменил у руля команды Константина Зырянова, об отставке которого было объявлено сегодня утром. До перехода в «Черноморец» он являлся помощником главного тренера «Балтики-БФУ».

В нынешнем сезоне Мелбет-Первой лиги новороссийская команда занимает лишь 15-е место в турнирной таблице. Клуб набрал 18 очков после 18 проведенных матчей. Следующий поединок «Черноморец» сыграет с «Ленинградцем».

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Евро-Футбол.Ру,
Черноморец Новороссийск Вадим Гаранин
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