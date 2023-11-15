Зырянов может получить работу в «Торпедо»

Константин Зырянов, оправленный в отставку с поста главного тренера «Черноморца», может получить работу в «Торпедо».

Как сообщает Metaratings, часть людей в руководстве московского клуба хотят видеть 46-летнего специалиста новым наставником «Торпедо». Отмечается, что если результаты «автозаводцев» до зимнего перерыва не станут лучше, кандидатура Зырянова может быть рассмотрена.

Напомним, в настоящий момент «Торпедо» возглавляет Артём Горлов. После 18 туров Мелбет-Первой лиги московская команда занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 23 набранных очка.