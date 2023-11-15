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Мелбет-Первая лига

В «Черноморце» объяснили отставку Зырянова

15 Ноября 2023 • 13:22 Комментировать
Черноморец Нв
...
Ленинградец
19.11 17:00

Генеральный директор «Черноморца» Валентин Климко высказался об отставке Константина Зырянова с поста главного тренера команды.

По словам Климко, специалист покинул новороссийский клуб из-за неудовлетворительных результатов команды в нынешнем сезоне. Напомним, после 18 туров Мелбет-Первой лиги «Черноморец» занимает 15-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 18 набранных очков.

«Задача — идти не ниже 10 места. Нет результата, значит что-то надо менять», — цитирует Климко «Чемпионат».

Напомним, Зырянов возглавлял «Черноморец» с 2022 года. Ранее он работал в резервной команде «Зенита».

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Евро-Футбол.Ру,
Константин Зырянов Черноморец Новороссийск Валентин Климко ещё теги

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