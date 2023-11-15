«Черноморец» выбрал нового тренера после отставки Зырянова

Новороссийский «Черноморец», отправивший в отставку с поста главного тренера команды Константина Зырянова, определился с новым наставником.

По информации журналистов «Спорт-Экспресса», пост рулевого команды займет Вадим Гаранин. 52-летний специалист в настоящий момент является помощником главного тренера «Балтики-БФУ». Ранее он отметился работой в «Сочи» и красноярском «Енисее».

Напомним, что Зырянов занимал пост главного тренера «Черноморца» с осени прошлого года. В нынешнем розыгрыше Мелбет-Первой лиги новороссийская команда занимает 15-е место, набрав 18 баллов после 18 поединков.