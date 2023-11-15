«Черноморец» объявил об уходе Константина Зырянова с поста главного тренера по обоюдному соглашению сторон, об этом сообщила пресс-служба новороссийского клуба.

«Мы с «Черноморцем» благодарны Константину Георгиевичу за выход команды под его руководством в Футбольную национальную лигу по итогам прошлого сезона. От себя лично и от клуба желаем Константину Зырянову удачи и успехов в его дальнейшей тренерской карьере», - приводит слова главы Новороссийска Андрея Кравченко официальный телеграм-канал клуба.

«Черноморец» выступает в Первой лиге, где после 18 туров занимает 15-е место в турнирной таблице, опережая зону вылета на один балл.