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«Черноморец» объявил об уходе Зырянова с поста главного тренера официально

15 Ноября 2023 • 12:49 Комментировать

«Черноморец» объявил об уходе Константина Зырянова с поста главного тренера по обоюдному соглашению сторон, об этом сообщила пресс-служба новороссийского клуба.

«Мы с «Черноморцем» благодарны Константину Георгиевичу за выход команды под его руководством в Футбольную национальную лигу по итогам прошлого сезона. От себя лично и от клуба желаем Константину Зырянову удачи и успехов в его дальнейшей тренерской карьере», - приводит слова главы Новороссийска Андрея Кравченко официальный телеграм-канал клуба.

«Черноморец» выступает в Первой лиге, где после 18 туров занимает 15-е место в турнирной таблице, опережая зону вылета на один балл. 

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Евро-Футбол.Ру,
Константин Зырянов Черноморец Новороссийск
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