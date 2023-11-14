В «Тюмени» порассуждали о возможном выходе в РПЛ

Замгендиректора «Тюмени» Алексей Харламов порассуждал о возможном выходе сибирского клуба в РПЛ.

«Нас ждут ещё 16 туров. Каждый новый матч – самый сложный. Но у нас все готово: есть стадион, хороший тренер и футболисты. С инфраструктурой в Тюмени все отлично, все стандарты будут соблюдены. Видно будет», - говорит Харламов для «Чемпионата».

Напомним, что «Тюмень» ещё в прошлом сезоне выступала во Второй лиге, выиграла группу №4 и в итоге стала участником дивизиона повыше. Сейчас у сибиряков – единоличное первое место в турнирной таблице – 35 очков после 18 сыгранных туров, отрыв от второго и третьего места – балл.

Выступает клуб на арене «Геолог» в центре Тюмени. В своей истории она уже принимала игры Премьер-лиги.