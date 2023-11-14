Лебеденко: «Моя семья меня дисциплинирует»

Опытный форвард «Торпедо» из Москвы Игорь Лебеденко рассказал, какую роль в его жизни играет семья.

«Стараюсь делать всё по науке, но дисциплинирует, скорее всего, семья. В 6:30 подъем, надо отвезти детей в школу. Моя семья всегда со мной. Она помогает мне. Отвез детей в школу, потренировался, восстановился. Забрал после школы», - говорит форвард телеканалу «Матч ТВ», добавляя, что помимо режима спортивного у него есть ежедневный режим – семейный.

40-летний футболист выступает в «Торпедо» с 2019 года. В текущем сезоне он вышел на поле в 17 матчах, отличился одним голом и одним ассистом.

Ранее Лебеденко подтвердил, что «Торпедо» будет его последним клубом в длинной карьере, однако, когда наступит её завершение – пока неизвестно.