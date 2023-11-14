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Лебеденко подтвердил, что завершит карьеру в «Торпедо»

14 Ноября 2023 • 18:49 Комментировать

Ветеран и лидер московского «Торпедо» Игорь Лебеденко подтвердил, что завершит карьеру в составе «автозаводцев».

«Не могу говорить, что готов играть до 45 лет. Мне скажут завтра, что, мол, извини, давай распрощаемся — я готов к этому. Я говорил, что хочу завершить карьеру именно в этой команде. Это будет моя первая и последняя команда», - говорит Лебеденко телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что минувшим летом Лебеденко подписал с «Торпедо» контракт до окончания текущего футбольного сезона. 27 мая следующего календарного года Игорю исполнится 40 лет.

«Если нет противопоказаний, тренер и руководство желают меня видеть – продлеваемся на год», - говорит Лебеденко.

Игорь Лебеденко начал заниматься в академии «Торпедо» ещё во времена СССР – в 1989 году. На взрослом уровне впервые сыграл в 2000 году за команду, в 2005 году ушел в «Локомотив».

С 2019 года вернулся в родной клуб.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Игорь Лебеденко
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