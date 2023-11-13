Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

«Арсенал» разгромно победил в матче с «Соколом»

13 Ноября 2023 • 20:26 Комментировать
Сокол
0:3
Арсенал Тула

После трёх поражений подряд «Сокол» принимал «Арсенал» в матче 18-го тура Мелбет-Первой лиги. Уже в дебюте Джонатан Окоронкво прорвался по флангу и сыграл на Ишхана Гелояна, который убрал соперника и поразил дальний угол - 0:1. Сергей Ткачёв при сопротивлении защитника в касание направил мяч в ближнюю штангу. Артём Суханов дальним выстрелом удвоил перевес. После перерыва в контратаке Гелоян отблагодарил Окоронкво за первый гол и вывел партнера на результативный удар - 0:3.

«Арсенал» с 29 очками закрепился на шестом месте, противник - 14-й.

Протокол игры  
Сокол0:3Арсенал Тула
  2'Гелоян Ишхан (0:1)
  45'Суханов Артём Романович (0:2)
  54'Окоронкво Джонатан Теофилус (0:3)
Фёдоров АртёмМолодцов Артём 77' (Караев Максим ( 77') Абазов АстемирСериков ИльяГудков ЯнБабаев Владлен 46' (Югалдин Дмитрий ( 46') Мальцев МихаилСасин Дмитрий 72' (Козловский Никита ( 72') Казанцев Данил 72' (Леонтьев Игорь ( 72') Ежков ДанилаТурсунов Игорь 46' (Морозов Владислав ( 46')
Запасные: Крайков ТимурПогосян АльбертОзманов Давид
Кокарев НикитаСуханов Артём Романович 78' (Халназаров Рустам ( 78') Лёвин ВладиславБольшаков КириллБотака-Иобома Эрвинг 81' (Нижегородов Константин ( 81') Попов АртёмКайнов МаксимМакаров Анатолий 71' (Барков Дмитрий ( 71'  90') Ткачёв Сергей 71' (Яковлев Михаил ( 71') Гелоян ИшханОкоронкво Джонатан Теофилус 78' (Коротков Александр II ( 78')
Запасные: Денисов АлександрБыковский ИльяЧерчесов СтаниславЛевашов МихаилПомерко АлексейНдука Ифеани ДавидФайзуллин Дэнис
13 ноября.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сокол Арсенал Тула

Новости по матчу

12 Ноября
13:11
Сокол Саратов – Арсенал Тула: прогноз и ставка на матч 13 ноября Мелбет-Первой лиги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Сокол Сокол
Арсенал Тула Арсенал Тула
0
3
4.30 3.55 1.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал.
Сегодня, 13 Ноября
21:49 · Россия. Премьер-лига
Ревишвили: «Когда Бердыев выходил на тренировку – его было не узнать»
20:26 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Арсенал» разгромно победил в матче с «Соколом»
14:53 · Россия. Мелбет-Первая лига
​Евсеев не сыграет за «Локомотив» в ретро-матче
12 Ноября
20:55 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Родина» забила 4 гола в ворота «Черноморца»
19:56 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Химки» с «Акроном» не определили сильнейшего в голевой перестрелке
19:05 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Алания» в меньшинстве отыгралась в матче с «КАМАЗом»
18:56 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Нефтехимик» и «Торпедо» не порадовали голами
18:00 · Россия. Мелбет-Первая лига
Хабаровский СКА не смог отобрать очки у махачкалинского «Динамо»
17:59 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Тюмень» продолжает лидировать после разгрома «Кубани»
11:56 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Енисей» пропустил первым, но разгромил «Шинник»
11 Ноября
17:54 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Ленинградец» одолел «Волгарь» в битве аутсайдеров
10 Ноября
18:30 · Россия. Мелбет-Первая лига
Тукманов неоднозначно отреагировал на назначение Горлова в «Торпедо»
17:27 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Торпедо» впервые с лета сыграет в «Лужниках»
10:09 · Россия. Премьер-лига
Цаллагов: «Сочи» — фарм-клуб «Зенита»? Кто откажется от качественных футболистов?»
09:48 · Россия. Премьер-лига
Цаллагов рассказал о своих отношениях с Кокориным
Все новости
Рекомендуем