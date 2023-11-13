«Арсенал» разгромно победил в матче с «Соколом»

После трёх поражений подряд «Сокол» принимал «Арсенал» в матче 18-го тура Мелбет-Первой лиги. Уже в дебюте Джонатан Окоронкво прорвался по флангу и сыграл на Ишхана Гелояна, который убрал соперника и поразил дальний угол - 0:1. Сергей Ткачёв при сопротивлении защитника в касание направил мяч в ближнюю штангу. Артём Суханов дальним выстрелом удвоил перевес. После перерыва в контратаке Гелоян отблагодарил Окоронкво за первый гол и вывел партнера на результативный удар - 0:3.
«Арсенал» с 29 очками закрепился на шестом месте, противник - 14-й.
Протокол игры
|2'Гелоян Ишхан (0:1)
|45'Суханов Артём Романович (0:2)
|54'Окоронкво Джонатан Теофилус (0:3)
Фёдоров Артём•Молодцов Артём77' (Караев Максим (77') •Абазов Астемир•Сериков Илья•Гудков Ян•Бабаев Владлен46' (Югалдин Дмитрий (46') •Мальцев Михаил•Сасин Дмитрий72' (Козловский Никита (72') •Казанцев Данил72' (Леонтьев Игорь (72') •Ежков Данила•Турсунов Игорь46' (Морозов Владислав (46')
Запасные: Крайков Тимур•Погосян Альберт•Озманов Давид
Кокарев Никита•Суханов Артём Романович78' (Халназаров Рустам (78') •Лёвин Владислав•Большаков Кирилл•Ботака-Иобома Эрвинг81' (Нижегородов Константин (81') •Попов Артём•Кайнов Максим•Макаров Анатолий71' (Барков Дмитрий (71') • 90'Ткачёв Сергей71' (Яковлев Михаил (71') •Гелоян Ишхан•Окоронкво Джонатан Теофилус78' (Коротков Александр II (78')
13 ноября.
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