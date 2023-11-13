«Арсенал» разгромно победил в матче с «Соколом»

После трёх поражений подряд «Сокол» принимал «Арсенал» в матче 18-го тура Мелбет-Первой лиги. Уже в дебюте Джонатан Окоронкво прорвался по флангу и сыграл на Ишхана Гелояна, который убрал соперника и поразил дальний угол - 0:1. Сергей Ткачёв при сопротивлении защитника в касание направил мяч в ближнюю штангу. Артём Суханов дальним выстрелом удвоил перевес. После перерыва в контратаке Гелоян отблагодарил Окоронкво за первый гол и вывел партнера на результативный удар - 0:3.

«Арсенал» с 29 очками закрепился на шестом месте, противник - 14-й.