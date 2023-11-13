Вадим Евсеев не сыграет за «Локомотив» в ретро-матче против ЦСКА. По информации Sport24, это связано с его занятостью – 19 ноября «Кубань» под руководством Евсеева проведёт игру Мелбет-Первой лиги против «СКА-Хабаровска». Именно в этот день пройдёт ретро-матч. При этом изначально Евсеев фигурировал в списках.

Отметим, что ретро-матч между «Локомотивом» и ЦСКА будет посвящён годовщине золотого матча между этими командами. В 2002 году команды набрали одинаковое количество очков в чемпионате, после чего «железнодорожники» отпраздновали минимальную победу (1:0) в золотой игре.