«Родина» забила 4 гола в ворота «Черноморца»

В предпоследнем матче 18-го тура Мелбет-Первой лиги «Родина» играла с «Черноморцем». И если гости себя никак не проявили в атаке, то противник планомерно увеличивал отрыв в счете. Астемир Гордюшенко размочил счет уже на шестой минуте, а Амур Калмыков отличился вскоре после возобновления игры. Уэсли Вачхольз вовсе сделал результат разгромным - 3:0. Точку в концовке поставил Максим Турищев - 4:0.

«Родина» с 24 очками делит седьмое место, противник - всего в очке над зоной вылета.