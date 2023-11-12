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Мелбет-Первая лига

«Родина» забила 4 гола в ворота «Черноморца»

12 Ноября 2023 • 20:55 Комментировать
Родина Москва
4:0
Черноморец Нв
окончен

В предпоследнем матче 18-го тура Мелбет-Первой лиги «Родина» играла с «Черноморцем». И если гости себя никак не проявили в атаке, то противник планомерно увеличивал отрыв в счете. Астемир Гордюшенко размочил счет уже на шестой минуте, а Амур Калмыков отличился вскоре после возобновления игры. Уэсли Вачхольз вовсе сделал результат разгромным - 3:0. Точку в концовке поставил Максим Турищев - 4:0.

«Родина» с 24 очками делит седьмое место, противник - всего в очке над зоной вылета.

Протокол игры  
Родина Москва4:0Черноморец Нв
(1:0) Гордюшенко Астемир6'  
(2:0) Калмыков Амур55'  
(3:0) Вачхольз Уэсли Ната63'  
(4:0) Турищев Максим86'  
Шакеров РинатКочиев Хетаг 83' (Турищев Максим ( 83') Кризан МитчаКлещенко Александр  19'Юдинцев Георгий 74' (Сокол Артём ( 74') Дмитриев ОлегГордюшенко АстемирСултонов Мухаммад 74' (Камышев Илья ( 74') Бакаев Солтмурад 70' (Насыров Исламжан ( 70') Вачхольз Уэсли Ната  37' 74' (Самко Владислав ( 74') Калмыков Амур
Запасные: Бурлаков МатвейВоропаев АртёмБезчаснюк АлександрАйдаров СергейШильцов Константин
Фролкин ДаниилХагур РусланКумбурович НиколаГречкин АлексейМаклаков ИванГурченко Даниил  54' 58' (Будагян Юрий ( 58') Антонов АнтонКоробов Дмитрий  53' 58' (Адаев Владислав ( 58'  66') Магомедов Зикрула 85' (Климов Никита ( 85') Саадуев ШамильРуденко Владислав 68' (Делькин Артём ( 68')
Запасные: Гараев ВикторКириленко ВладиславПанамарев НикитаФилиппов МихаилКрасильниченко Олег
12 ноября.

 

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Евро-Футбол.Ру,
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Родина – Черноморец Новороссийск: прогноз и ставка на матч 12 ноября Мелбет-Первой лиги
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