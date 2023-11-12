«Родина» забила 4 гола в ворота «Черноморца»

В предпоследнем матче 18-го тура Мелбет-Первой лиги «Родина» играла с «Черноморцем». И если гости себя никак не проявили в атаке, то противник планомерно увеличивал отрыв в счете. Астемир Гордюшенко размочил счет уже на шестой минуте, а Амур Калмыков отличился вскоре после возобновления игры. Уэсли Вачхольз вовсе сделал результат разгромным - 3:0. Точку в концовке поставил Максим Турищев - 4:0.
«Родина» с 24 очками делит седьмое место, противник - всего в очке над зоной вылета.
Протокол игры
|(1:0) Гордюшенко Астемир6'
|(2:0) Калмыков Амур55'
|(3:0) Вачхольз Уэсли Ната63'
|(4:0) Турищев Максим86'
Шакеров Ринат•Кочиев Хетаг83' (Турищев Максим (83') •Кризан Митча•Клещенко Александр• 19'Юдинцев Георгий74' (Сокол Артём (74') •Дмитриев Олег•Гордюшенко Астемир•Султонов Мухаммад74' (Камышев Илья (74') •Бакаев Солтмурад70' (Насыров Исламжан (70') •Вачхольз Уэсли Ната 37'74' (Самко Владислав (74') •Калмыков Амур
Фролкин Даниил•Хагур Руслан•Кумбурович Никола•Гречкин Алексей•Маклаков Иван•Гурченко Даниил 54'58' (Будагян Юрий (58') •Антонов Антон•Коробов Дмитрий 53'58' (Адаев Владислав (58') • 66'Магомедов Зикрула85' (Климов Никита (85') •Саадуев Шамиль•Руденко Владислав68' (Делькин Артём (68')
12 ноября.
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