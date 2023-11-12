«Химки» с «Акроном» не определили сильнейшего в голевой перестрелке

В 18-м туре Мелбет-Первой лиги встретились представители топ-четвёрки, «Химки» и «Акрон». После сухого первого тайма команды выдали голевую 15-минутку. Подмосковная команда дважды вела после ударов Александра Руденко и Тимура Касимова, но соперник быстро сравнивал счет (Антон Килин и Абу-Саид Эльдарушев).

«Акрон» делит второе место с махачкалинским «Динамо» и проигрывает очко «Тюмени», «Химки» - четвёртые с отставанием от лидера в три балла.