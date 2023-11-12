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Мелбет-Первая лига

«Химки» с «Акроном» не определили сильнейшего в голевой перестрелке

12 Ноября 2023 • 19:56 Комментировать
Химки
2:2
Акрон
окончен

В 18-м туре Мелбет-Первой лиги встретились представители топ-четвёрки, «Химки» и «Акрон». После сухого первого тайма команды выдали голевую 15-минутку. Подмосковная команда дважды вела после ударов Александра Руденко и Тимура Касимова, но соперник быстро сравнивал счет (Антон Килин и Абу-Саид Эльдарушев).

«Акрон» делит второе место с махачкалинским «Динамо» и проигрывает очко «Тюмени», «Химки» - четвёртые с отставанием от лидера в три балла.  

Протокол игры  
Химки2:2Акрон
(1:0) Руденко Александр Александрович46'  
  50'Килин Антон (1:1)
(2:1) Касимов Тимур56'  
  59'Эльдарушев Абу-Саид (2:2)
Обухов ИгорьСтепанов Данил  90'Голубович ПетарТерехов СергейАндраде ЛеоСкворцов Лев 66' (Исаенко Олег ( 66') Касимов Тимур 66' (Поройков Станислав ( 66') Магомедов БуттаНетфуллин РавильКорян Аршак 66' (Мохаммад Амир ( 66'Кулишев Артём 86') Руденко Александр Александрович
Запасные: Берковский ИльяМелентиевич СтефанПанченко КириллМитрюшкин АнтонВолков ЗахарГаврилов Максим
Волков СергейАнджелкович Неманья 23' (Димоски Боян ( 23') Данилкин ЕгорХоджаниязов Джамалдин 75' (Понсе Андрес ( 75') Погосов АртёмГалкин Владислав  15' 62' (Данилин Кирилл ( 62') Килин Антон 75' (Песегов Евгений ( 75') Савичев КонстантинЧудин ИванМакаров СергейЭльдарушев Абу-Саид
Запасные: Азаров ВладимирСангаре ДэвидХубаев ДавидКонюхов Вадим
12 ноября.

 

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Химки Акрон

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