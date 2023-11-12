«Химки» с «Акроном» не определили сильнейшего в голевой перестрелке

В 18-м туре Мелбет-Первой лиги встретились представители топ-четвёрки, «Химки» и «Акрон». После сухого первого тайма команды выдали голевую 15-минутку. Подмосковная команда дважды вела после ударов Александра Руденко и Тимура Касимова, но соперник быстро сравнивал счет (Антон Килин и Абу-Саид Эльдарушев).
«Акрон» делит второе место с махачкалинским «Динамо» и проигрывает очко «Тюмени», «Химки» - четвёртые с отставанием от лидера в три балла.
Протокол игры
|(1:0) Руденко Александр Александрович46'
|50'Килин Антон (1:1)
|(2:1) Касимов Тимур56'
|59'Эльдарушев Абу-Саид (2:2)
Обухов Игорь•Степанов Данил• 90'Голубович Петар•Терехов Сергей•Андраде Лео•Скворцов Лев66' (Исаенко Олег (66') •Касимов Тимур66' (Поройков Станислав (66') •Магомедов Бутта•Нетфуллин Равиль•Корян Аршак66' (Мохаммад Амир (66'•Кулишев Артём86') •Руденко Александр Александрович
Волков Сергей•Анджелкович Неманья23' (Димоски Боян (23') •Данилкин Егор•Ходжаниязов Джамалдин75' (Понсе Андрес (75') •Погосов Артём•Галкин Владислав 15'62' (Данилин Кирилл (62') •Килин Антон75' (Песегов Евгений (75') •Савичев Константин•Чудин Иван•Макаров Сергей•Эльдарушев Абу-Саид
12 ноября.
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