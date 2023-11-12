«Алания» в меньшинстве отыгралась в матче с «КАМАЗом»

«КАМАЗ» с «Аланией» завершили матч 18-го тура Мелбет-Первой лиги. Гостевая команда оказалась в непростой ситуации, когда на 45-й минуте был удален Заур Тарба. Артемий Укомский открыл счет на 51-й минуте, и владикавказцы уступали на протяжении почти всего второго тайма, но Ислам Машуков в итоге сравнял счет - 1:1.
Команда из Владикавказа идет сразу за топ-четверкой команд, соперник делит седьмое место.
Протокол игры
|(1:0) Укомский Артемий51'
|83'Машуков Ислам (1:1)
Анисимов Артур•Пальцев Валентин•Ратников Савелий•Почивалин Валерий•Абрамов Артём86' (Кириллов Юрий (86') •Бадртдинов Ильнур 53'82' (Борисенко Григорий (82') •Таликин Дамир•Куль Руслан 6'86' (Аюкин Руслан (86') •Фартуна Борис 80'90' (Родин Даниил (90') •Горелов Павел90' (Защепкин Роман (90') •Укомский Артемий
Солдатенко Ростислав•Качмазов Сослан•Дауров Руслан58' (Чочиев Алан (58') •Шавлохов Давид79' (Норчаев Хусаин (79') •Багаев Алан•Хабалов Алан 30'58' (Засеев Азамат (58') •Тарба Заур• 45'Царукян Валерий46' (Бутаев Аллон (46') •Машуков Ислам•Гурциев Батраз•Хадарцев Батраз 45'59' (Кротов Вячеслав (59')
12 ноября.
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