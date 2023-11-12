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Мелбет-Первая лига

«Алания» в меньшинстве отыгралась в матче с «КАМАЗом»

12 Ноября 2023 • 19:05 Комментировать
КАМАЗ
1:1
Алания

«КАМАЗ» с «Аланией» завершили матч 18-го тура Мелбет-Первой лиги. Гостевая команда оказалась в непростой ситуации, когда на 45-й минуте был удален Заур Тарба. Артемий Укомский открыл счет на 51-й минуте, и владикавказцы уступали на протяжении почти всего второго тайма, но Ислам Машуков в итоге сравнял счет - 1:1.

Команда из Владикавказа идет сразу за топ-четверкой команд, соперник делит седьмое место.

Протокол игры  
КАМАЗ1:1Алания
(1:0) Укомский Артемий51'  
  83'Машуков Ислам (1:1)
Анисимов АртурПальцев ВалентинРатников СавелийПочивалин ВалерийАбрамов Артём 86' (Кириллов Юрий ( 86') Бадртдинов Ильнур  53' 82' (Борисенко Григорий ( 82') Таликин ДамирКуль Руслан  6' 86' (Аюкин Руслан ( 86') Фартуна Борис  80' 90' (Родин Даниил ( 90') Горелов Павел 90' (Защепкин Роман ( 90') Укомский Артемий
Запасные: Гюрджан АртёмВоробьёв КириллАсылов ИльясСмирнов Алексей Сергеевич
Солдатенко РостиславКачмазов СосланДауров Руслан 58' (Чочиев Алан ( 58') Шавлохов Давид 79' (Норчаев Хусаин ( 79') Багаев АланХабалов Алан  30' 58' (Засеев Азамат ( 58') Тарба Заур  45'Царукян Валерий 46' (Бутаев Аллон ( 46') Машуков ИсламГурциев БатразХадарцев Батраз  45' 59' (Кротов Вячеслав ( 59')
Запасные: Гиоргобиани НиколайСухорученко МихаилБакаев МихаилГаглоев ТарасНатабашвили Георгий
12 ноября.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Алания Камаз

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