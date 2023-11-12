«Алания» в меньшинстве отыгралась в матче с «КАМАЗом»

«КАМАЗ» с «Аланией» завершили матч 18-го тура Мелбет-Первой лиги. Гостевая команда оказалась в непростой ситуации, когда на 45-й минуте был удален Заур Тарба. Артемий Укомский открыл счет на 51-й минуте, и владикавказцы уступали на протяжении почти всего второго тайма, но Ислам Машуков в итоге сравнял счет - 1:1.

Команда из Владикавказа идет сразу за топ-четверкой команд, соперник делит седьмое место.