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Мелбет-Первая лига

«Нефтехимик» и «Торпедо» не порадовали голами

12 Ноября 2023 • 18:56 Комментировать
Нефтехимик
0:0
Торпедо Москва

В 18-м туре Мелбет-Первой лиги играли середняки, «Нефтехимик» и «Торпедо». В дебюте Максим Петров пробил в защитника, а повторную попытку парировал вратарь. Константин Базелюк запомнился ударом метров с семи над воротами. Прорыв Павла Котова с ударом по воротам - мимо.

После нулевой ничьей «Торпедо» идет девятым, а соперник - 13-м.

Протокол игры  
Нефтехимик0:0Торпедо Москва
Голубев АндрейБердников АлексейСитдиков МаратШоркин МаксимЗорин БогданЕмельянов ДанилаМорозов Кирилл  25' 46' (Котов Павел ( 46') Петров Максим ВячеславовичКокоев Давид 85' (Першин Матвей ( 85') Джамилов Султан 86' (Липовой Данил ( 86') Базелюк Константин 70' (Агалаков Владислав ( 70')
Запасные: Кахидзе АлександрГерасимов АлексейСагуткин ДаниилМарухин ВладимирЗириков НиколайГалиулин ВагизШарифуллин ЛинарТалалай Денис
Бабурин ЕгорБородин Сергей Алексеевич  59'Иваньков Александр II  27'Шевченко Глеб  81'Журавлёв Юрий 34' (Калугин Никита ( 34') Громыко Валерий 63' (Горбунов Игорь ( 63') Москвичёв ВладимирЕнин Иван  88'Манелов Ираклий 63' (Шамкин Даниил ( 63') Стефанович Илья 63' (Гонгадзе Георгий ( 63') Лебеденко Игорь 74' (Рейна Йорди ( 74')
Запасные: Полоз ДмитрийУсанов АлексейЧурич МариоВолков МихаилЧервяков РусланОрехов АлександрЮзепчук Роман
12 ноября.

 

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Евро-Футбол.Ру,
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