«Нефтехимик» и «Торпедо» не порадовали голами

В 18-м туре Мелбет-Первой лиги играли середняки, «Нефтехимик» и «Торпедо». В дебюте Максим Петров пробил в защитника, а повторную попытку парировал вратарь. Константин Базелюк запомнился ударом метров с семи над воротами. Прорыв Павла Котова с ударом по воротам - мимо.
После нулевой ничьей «Торпедо» идет девятым, а соперник - 13-м.
Протокол игры
Голубев Андрей•Бердников Алексей•Ситдиков Марат•Шоркин Максим•Зорин Богдан•Емельянов Данила•Морозов Кирилл 25'46' (Котов Павел (46') •Петров Максим Вячеславович•Кокоев Давид85' (Першин Матвей (85') •Джамилов Султан86' (Липовой Данил (86') •Базелюк Константин70' (Агалаков Владислав (70')
Бабурин Егор•Бородин Сергей Алексеевич• 59'Иваньков Александр II• 27'Шевченко Глеб• 81'Журавлёв Юрий34' (Калугин Никита (34') •Громыко Валерий63' (Горбунов Игорь (63') •Москвичёв Владимир•Енин Иван• 88'Манелов Ираклий63' (Шамкин Даниил (63') •Стефанович Илья63' (Гонгадзе Георгий (63') •Лебеденко Игорь74' (Рейна Йорди (74')
12 ноября.
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