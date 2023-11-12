«Нефтехимик» и «Торпедо» не порадовали голами

В 18-м туре Мелбет-Первой лиги играли середняки, «Нефтехимик» и «Торпедо». В дебюте Максим Петров пробил в защитника, а повторную попытку парировал вратарь. Константин Базелюк запомнился ударом метров с семи над воротами. Прорыв Павла Котова с ударом по воротам - мимо.

После нулевой ничьей «Торпедо» идет девятым, а соперник - 13-м.