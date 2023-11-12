Хабаровский СКА не смог отобрать очки у махачкалинского «Динамо»

В 18-м туре Мелбет-Первой лиги махачкалинское «Динамо» играло против хабаровского СКА. В этой паре сенсации не случилось, и дальневосточники не смогли остановить одного из лидеров сезона. Уже на 12-й минуте Сердер Сердеров забил, как оказалось позже, победный мяч. Только стартовал второй тайм, как Владимир Ковачевич удвоил перевес динамовцев. Они идут на втором месте и уступают по очкам только «Тюмени». СКА - 10-й.