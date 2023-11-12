Хабаровский СКА не смог отобрать очки у махачкалинского «Динамо»

В 18-м туре Мелбет-Первой лиги махачкалинское «Динамо» играло против хабаровского СКА. В этой паре сенсации не случилось, и дальневосточники не смогли остановить одного из лидеров сезона. Уже на 12-й минуте Сердер Сердеров забил, как оказалось позже, победный мяч. Только стартовал второй тайм, как Владимир Ковачевич удвоил перевес динамовцев. Они идут на втором месте и уступают по очкам только «Тюмени». СКА - 10-й.
Протокол игры
|(1:0) Сердеров Сердер12'
|(2:0) Ковачевич Владимир47'
Волк Давид•Шумахов Идар•Храмцов Максим 40'76' (Сандрачук Александр (76') •Алибеков Муталип• 8'Ковачевич Владимир•Кагермазов Сослан•Магомедов Ражаб•Сердеров Сердер78' (Костюков Михаил (78') •Глушков Никита Сергеевич•Касинтура Эгаш89' (Абдурагимов Рамазан (89') •Абдуллахи Квари 50'
Сугробов Владимир•Рукас Томас•Мусалов Магомед•Корнюшин Даниил•Кожемякин Олег25' (Рукас Андрюс (25') •Петров Илья•Симонян Артём•Бавин Юрий46' (Подберёзкин Вячеслав (46') •Бегун Дмитрий46' (Шипунов Тимофей (46'•Кравцов Захар59') •Гонгапшев Альбек•Алиев Саид
12 ноября.
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