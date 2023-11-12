«Тюмень» продолжает лидировать после разгрома «Кубани»

В 18-м туре Мелбет-Первой лиги «Тюмень» встречалась с «Кубанью». Несмотря на то, что южане начали активно набирать очки, сегодня удивить лидера второго по силе дивизиона страны они не смогли. Александр Коротаев открыл счет под перерыв, а во втором тайме метко били Руслан Байтуков и Андреа Чуканов - 3:0.

«Тюмень» остается на вершине, противник - предпоследний.