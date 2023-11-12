«Тюмень» продолжает лидировать после разгрома «Кубани»

В 18-м туре Мелбет-Первой лиги «Тюмень» встречалась с «Кубанью». Несмотря на то, что южане начали активно набирать очки, сегодня удивить лидера второго по силе дивизиона страны они не смогли. Александр Коротаев открыл счет под перерыв, а во втором тайме метко били Руслан Байтуков и Андреа Чуканов - 3:0.
«Тюмень» остается на вершине, противник - предпоследний.
Протокол игры
|(1:0) Коротаев Александр41'
|(2:0) Байтуков Руслан55'
|(3:0) Чуканов Андреа81'
Любаков Егор•Байтуков Руслан•Бем Александр•Печенкин Никита•Коротаев Александр85' (Касаткин Никита (85') •Шитов Виталий61' (Балахонцев Никита (61') •Дружинин Игорь71' (Петров Михаил (71') •Самойлов Денис•Маркелов Иван•Татаринов Евгений71' (Чуканов Андреа (71') •Порохов Илья85' (Кобялко Антон (85')
Терновский Дмитрий•Таказов Сослан•Жилов Ислам75' (Смирнов Александр (75') •Осипов Евгений•Чуперка Валерий46' (Шарипов Альберт (46') •Безденежных Игорь78' (Махатадзе Георгий (78') •Фаттахов Ленар•Кенфак Оливье46' (Левин Гаррик (46') •Мосейчук Илья•Рейхмен Богдан•Грузнов Илья46' (Абдоков Нури (46')
Запасные: Бакалюк Никита•Нестеренко Юрий•Лаук Максим•Байрыев Азат
12 ноября.
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