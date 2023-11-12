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Мелбет-Первая лига

«Тюмень» продолжает лидировать после разгрома «Кубани»

12 Ноября 2023 • 17:59 Комментировать
Тюмень
3:0
Кубань
окончен

В 18-м туре Мелбет-Первой лиги «Тюмень» встречалась с «Кубанью». Несмотря на то, что южане начали активно набирать очки, сегодня удивить лидера второго по силе дивизиона страны они не смогли.  Александр Коротаев открыл счет под перерыв, а во втором тайме метко били Руслан Байтуков и Андреа Чуканов - 3:0.

«Тюмень» остается на вершине, противник - предпоследний.

Протокол игры  
Тюмень3:0Кубань
(1:0) Коротаев Александр41'  
(2:0) Байтуков Руслан55'  
(3:0) Чуканов Андреа81'  
Любаков ЕгорБайтуков РусланБем АлександрПеченкин НикитаКоротаев Александр 85' (Касаткин Никита ( 85') Шитов Виталий 61' (Балахонцев Никита ( 61') Дружинин Игорь 71' (Петров Михаил ( 71') Самойлов ДенисМаркелов ИванТатаринов Евгений 71' (Чуканов Андреа ( 71') Порохов Илья 85' (Кобялко Антон ( 85')
Запасные: Шадрин ПавелМырзаков КириллСиняк АнтонМилютин ВадимБолотов ЕвгенийСавин Андрей
Терновский ДмитрийТаказов СосланЖилов Ислам 75' (Смирнов Александр ( 75') Осипов ЕвгенийЧуперка Валерий 46' (Шарипов Альберт ( 46') Безденежных Игорь 78' (Махатадзе Георгий ( 78') Фаттахов ЛенарКенфак Оливье 46' (Левин Гаррик ( 46') Мосейчук ИльяРейхмен БогданГрузнов Илья 46' (Абдоков Нури ( 46')
Запасные: Бакалюк НикитаНестеренко ЮрийЛаук МаксимБайрыев Азат
12 ноября.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Кубань Тюмень

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