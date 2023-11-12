«Енисей» пропустил первым, но разгромил «Шинник»

В первом воскресном матче 18-го тура Мелбет-Первой лиги «Енисей» принимал «Шинник». Игорь Андреев забил уже на 12-й минуте, но команда из Ярославля сегодня не смогла прервать безвыигрышную серию и даже набрать хотя бы очко. Егор Иванов отыгрался на 33-й минуте, а после перерыва забивали только хозяева. Валерий Кичин и Андрей Окладников отличились с интервалом в три минуты, а перед финальным свистком метко пробил Максим Савельев - 4:1.
«Енисей» с 24 очками вышел на седьмое место, у соперника на два очка меньше.
Протокол игры
|12'Андреев Игорь (0:1)
|(1:1) Иванов Егор33'
|(2:1) Кичин Валерий60'
|(3:1) Окладников Андрей63'
|(4:1) Савельев Максим90'
Антипин Станислав•Кичин Валерий75' (Масловский Александр (75') •Хозин Владимир•Бардыбахин Вячеслав•Стежко Виталий•Ломакин Александр•Глушков Никита Андреевич•Раздорских Никита•Иванов Егор•Ланин Олег•Окладников Андрей64' (Савельев Максим (64')
Довбня Александр•Валиахметов Эдуард•Шадринцев Дмитрий•Котин Никита28' (Гузь Дмитрий (28') •Зинков Вячеслав•Алейников Василий•Самсонов Артём Сергеевич65' (Низамутдинов Эльдар (65') •Емельянов Роман46' (Семёнов Андрей Игоревич (46') •Самойлов Дмитрий57' (Соколов Игорь (57') •Сухомлинов Данила66' (Малахов Артём (66') •Андреев Игорь
12 ноября.
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