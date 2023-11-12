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Мелбет-Первая лига

«Енисей» пропустил первым, но разгромил «Шинник»

12 Ноября 2023 • 11:56 Комментировать
Енисей
4:1
Шинник
окончен

В первом воскресном матче 18-го тура Мелбет-Первой лиги «Енисей» принимал «Шинник». Игорь Андреев забил уже на 12-й минуте, но команда из Ярославля сегодня не смогла прервать безвыигрышную серию и даже набрать хотя бы очко. Егор Иванов отыгрался на 33-й минуте, а после перерыва забивали только хозяева. Валерий Кичин и Андрей Окладников отличились с интервалом в три минуты, а перед финальным свистком метко пробил Максим Савельев - 4:1.

«Енисей» с 24 очками вышел на седьмое место, у соперника на два очка меньше.

Протокол игры  
Енисей4:1Шинник
  12'Андреев Игорь (0:1)
(1:1) Иванов Егор33'  
(2:1) Кичин Валерий60'  
(3:1) Окладников Андрей63'  
(4:1) Савельев Максим90'  
Антипин СтаниславКичин Валерий 75' (Масловский Александр ( 75') Хозин ВладимирБардыбахин ВячеславСтежко ВиталийЛомакин АлександрГлушков Никита АндреевичРаздорских НикитаИванов ЕгорЛанин ОлегОкладников Андрей 64' (Савельев Максим ( 64')
Запасные: Немченко АнатолийРебров ДмитрийКрашевский ЯрославКанаплин АлександрФеррейра ХерманМарков НиколайКапустянский ДанилСтавер ЕвгенийЛогуа Ираклий
Довбня АлександрВалиахметов ЭдуардШадринцев ДмитрийКотин Никита 28' (Гузь Дмитрий ( 28') Зинков ВячеславАлейников ВасилийСамсонов Артём Сергеевич 65' (Низамутдинов Эльдар ( 65') Емельянов Роман 46' (Семёнов Андрей Игоревич ( 46') Самойлов Дмитрий 57' (Соколов Игорь ( 57') Сухомлинов Данила 66' (Малахов Артём ( 66') Андреев Игорь
Запасные: Вамбольт ДенисГащенков МихаилМалыхин ДмитрийСтавпец Александр
12 ноября.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Шинник Енисей

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