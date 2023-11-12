«Енисей» пропустил первым, но разгромил «Шинник»

В первом воскресном матче 18-го тура Мелбет-Первой лиги «Енисей» принимал «Шинник». Игорь Андреев забил уже на 12-й минуте, но команда из Ярославля сегодня не смогла прервать безвыигрышную серию и даже набрать хотя бы очко. Егор Иванов отыгрался на 33-й минуте, а после перерыва забивали только хозяева. Валерий Кичин и Андрей Окладников отличились с интервалом в три минуты, а перед финальным свистком метко пробил Максим Савельев - 4:1.

«Енисей» с 24 очками вышел на седьмое место, у соперника на два очка меньше.