«Ленинградец» одолел «Волгарь» в битве аутсайдеров

Второй круг Первой лиги стартовал матчем главных аутсайдеров, «Волгаря» и «Ленинградца». Час игры прошёл без голевых атак, а дальше команды исправились. Размашистую атаку гостей ударом от линии штрафной завершил Владислав Яковлев. Вскоре Виталий Жиронкин убежал от защитников и из штрафной удвоил счет. На 79-й минуте Илья Зуев при помощи рикошета поразил ближний угол ворот гостей и вернул интригу - 1:2.
«Ленинградец» ушел с последнего места на третье с конца. «Волгарь» снова вернулся на самое дно таблицы.
Протокол игры
|60'Яковлев Андрей (0:1)
|64'Жиронкин Виталий (0:2)
|(1:2) Зуев Илья79'
Одоевский Даниил•Зуев Илья•Гилязетдинов Артур• 65'Прошкин Егор•Хомуха Иван• 76'Фольмер Кирилл47' (Шляков Евгений (47') •Клёнкин Данил•Ткачук Денис46' (Ушатов Кирилл (46') •Смирнов Данила67' (Гогричиани Гоча (67') •Лесников Дмитрий67' (Косарев Кирилл (67') •Жамалетдинов Тимур46' (Полубояринов Данил (46')
Карабашев Никита•Беляев Максим•Яковлев Андрей•Микушин Владислав•Каптилов Валерий•Розманов Никита80' (Хитяев Андрей (80') •Жиронкин Виталий82' (Ильин Сергей (82') •Горулёв Виталий•Шепелев Владислав• 63'Суханов Эдуард•Бачинский Максим
11 ноября.
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