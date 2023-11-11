«Ленинградец» одолел «Волгарь» в битве аутсайдеров

Второй круг Первой лиги стартовал матчем главных аутсайдеров, «Волгаря» и «Ленинградца». Час игры прошёл без голевых атак, а дальше команды исправились. Размашистую атаку гостей ударом от линии штрафной завершил Владислав Яковлев. Вскоре Виталий Жиронкин убежал от защитников и из штрафной удвоил счет. На 79-й минуте Илья Зуев при помощи рикошета поразил ближний угол ворот гостей и вернул интригу - 1:2.

«Ленинградец» ушел с последнего места на третье с конца. «Волгарь» снова вернулся на самое дно таблицы.