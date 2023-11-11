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«Ленинградец» одолел «Волгарь» в битве аутсайдеров

11 Ноября 2023 • 17:54 Комментировать
Волгарь
1:2
Ленинградец
окончен

Второй круг Первой лиги стартовал матчем главных аутсайдеров, «Волгаря» и «Ленинградца».  Час игры прошёл без голевых атак, а дальше команды исправились. Размашистую атаку гостей ударом от линии штрафной завершил Владислав Яковлев. Вскоре Виталий Жиронкин убежал от защитников и из штрафной удвоил счет. На 79-й минуте Илья Зуев при помощи рикошета поразил ближний угол ворот гостей и вернул интригу - 1:2.

«Ленинградец» ушел с последнего места на третье с конца. «Волгарь» снова вернулся на самое дно таблицы.

Протокол игры  
Волгарь1:2Ленинградец
  60'Яковлев Андрей (0:1)
  64'Жиронкин Виталий (0:2)
(1:2) Зуев Илья79'  
Одоевский ДаниилЗуев ИльяГилязетдинов Артур  65'Прошкин ЕгорХомуха Иван  76'Фольмер Кирилл 47' (Шляков Евгений ( 47') Клёнкин ДанилТкачук Денис 46' (Ушатов Кирилл ( 46') Смирнов Данила 67' (Гогричиани Гоча ( 67') Лесников Дмитрий 67' (Косарев Кирилл ( 67') Жамалетдинов Тимур 46' (Полубояринов Данил ( 46')
Запасные: Атабаев ЭрболАнисимов АндрейШайхтдинов ДамирСмирнов Олег
Карабашев НикитаБеляев МаксимЯковлев АндрейМикушин ВладиславКаптилов ВалерийРозманов Никита 80' (Хитяев Андрей ( 80') Жиронкин Виталий 82' (Ильин Сергей ( 82') Горулёв ВиталийШепелев Владислав  63'Суханов ЭдуардБачинский Максим
Запасные: Маркин МихаилБулыгин ИльяГорелишвили МихаилСоколов ДаниилМорозов НикитаКазаков РусланСмирнов Егор
11 ноября.

 

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Евро-Футбол.Ру,
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