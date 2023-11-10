Тукманов неоднозначно отреагировал на назначение Горлова в «Торпедо»

На днях молодой российский тренер Артём Горлов стал официально главным тренером столичного «Торпедо». Этот московский клуб выступает в этом сезоне в Мелбет-Первой лиге. Бывший президент «автозаводцев» Александр Тукманов оценил решение назначить Горлова на пост.

«Смущает возраст Горлова, что у него нет игрового опыта, маленький опыт как тренера. «Торпедо» — не клуб для экспериментов, но уже сложилось», - делится Тукманов для Legalbet.

Напомним, что до Горлова торпедовцев возглавлял испанец Жозеп Клотет, которого в октябре уволили из-за провальных результатов.

«Если в конце сезона не будет результата, то руководство клуба вернётся к вопросу главного тренера», - добавляет Тукманов.

Сейчас у «Торпедо» восьмое место турнирной таблицы и 22 очка.