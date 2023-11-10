«Торпедо» впервые с лета сыграет в «Лужниках»

Столичное «Торпедо» впервые с августа проведёт домашний матч в «Лужниках». Об этом сообщает официальный портал «автозаводцев».

Так, 20 ноября московский клуб сыграет с другим клубом из столицы – «Родиной», матч пройдёт в рамках Мелбет-Первой лиги.

Напомним, что «Торпедо» начинало сезон в «Лужниках», однако после 5 августа клуб временно переехал на «Арену Химки». Также «Торпедо» провело в «Лужниках» прошлый сезон в РПЛ.

После 17 туров первенства «Торпедо» идёт лишь на восьмом месте и с 22 баллами в активе. Возглавляет команду молодой российский тренер Артём Горлов, который недавно избавился от приставки "и.о.".