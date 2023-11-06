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Талалаев: «Главный итог первого круга - у нас есть команда»

06 Ноября 2023 • 14:23 Комментировать

«Химки» завершили первую часть сезона гостевым матчем против «Черноморца» и победили со счётом 3:1. После первого тайма на табло горели единицы, а команды потеряли по одному игроку из-за удалений. После перерыва фавориты дожали противника.

«Закончился первый круг, самое главное, что мы можем констатировать — у нас есть команда. Именно об этом сказал ребятам после игры», - приводят слова главного тренера «Химок» Андрея Талалаева «Вести Подмосковья».

Также наставник отметил прогресс команды в креативе и точное выполнение установки своими футболистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Андрей Талалаев
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