Талалаев: «Главный итог первого круга - у нас есть команда»

«Химки» завершили первую часть сезона гостевым матчем против «Черноморца» и победили со счётом 3:1. После первого тайма на табло горели единицы, а команды потеряли по одному игроку из-за удалений. После перерыва фавориты дожали противника.

«Закончился первый круг, самое главное, что мы можем констатировать — у нас есть команда. Именно об этом сказал ребятам после игры», - приводят слова главного тренера «Химок» Андрея Талалаева «Вести Подмосковья».

Также наставник отметил прогресс команды в креативе и точное выполнение установки своими футболистами.