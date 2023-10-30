Талалаев: «Благодарен ребятам, что научились терпеть»

«Химки» провели домашний матч против конкурентов из махачкалинского «Динамо». В упорной борьбе подмосковная команда вырвала победу на последних минутах (1:0). Результативную атаку завершил ударом головой Равиль Нетфуллин.

- Думаю, мы были выше Махачкалы. Благодарен ребятам, что научились терпеть — это уже признаки высокоорганизованной команды, способной на многое, - приводят слова главного тренера Андрея Талалаева «Вести Подмосковья».

Также наставник привычно нашел недостатки в игре своих подопечных. На сей раз он посетовал на уровень индивидуального мастерства в завершающей стадии атак в действиях некоторых игроков.