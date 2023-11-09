В «Ленинградце» оценили возможный приход Могилевца в клуб

В петербургском «Ленинградце» ответили на слухи о возможном приходе в команду уроженца Ленинградской области, воспитанника «Зенита» Павла Могилевца. Полузащитник в текущем месяце покинул армянский «Урарту», за который выступал с лета 2023 года и теперь является свободным агентом.

«Павел не входит ни в лонг-лист, ни в шорт-лист. Это позиция клуба. У нас есть спортивный директор, в клубе ведётся селекция, но сотрудничество с Могилевцем не рассматриваем», - цитирует Legalbet пресс-службу клуба.

Сейчас «Ленинградец» - главный аутсайдер Мелбет-Первой лиги. У клуба в активе лишь 14 баллов после 17 туров. Главный тренер команды, которая в прошлом сезоне выступала во Второй лиге – Сергей Кирьяков.