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Мелбет-Первая лига

В «Ленинградце» оценили возможный приход Могилевца в клуб

09 Ноября 2023 • 23:12 Комментировать

В петербургском «Ленинградце» ответили на слухи о возможном приходе в команду уроженца Ленинградской области, воспитанника «Зенита» Павла Могилевца. Полузащитник в текущем месяце покинул армянский «Урарту», за который выступал с лета 2023 года и теперь является свободным агентом.

«Павел не входит ни в лонг-лист, ни в шорт-лист. Это позиция клуба. У нас есть спортивный директор, в клубе ведётся селекция, но сотрудничество с Могилевцем не рассматриваем», - цитирует Legalbet пресс-службу клуба.

Сейчас «Ленинградец» - главный аутсайдер Мелбет-Первой лиги. У клуба в активе лишь 14 баллов после 17 туров. Главный тренер команды, которая в прошлом сезоне выступала во Второй лиге – Сергей Кирьяков.

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Евро-Футбол.Ру,
Павел Могилевец Ленинградец
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