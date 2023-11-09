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Мелбет-Первая лига

Два игрока московского «Торпедо» вызваны в свою национальную сборную

09 Ноября 2023 • 20:59 Комментировать
Нефтехимик
...
Торпедо Москва
12.11 17:00

Столичное «Торпедо» делегирует двух своих игроков в национальную сборную Беларуси, сообщает пресс-служба «автозаводцев».

Так, команде в ближайших матчах отбора на Евро-2024 помогут полузащитники Роман Юзепчук и Валерий Громыко. Их команду ждут матчи против сборных Андорры и Косова.

Отметим, что сборная Беларуси уже лишилась шансов попасть на первенство Европы напрямую. В группе I у этой команды лишь шесть очков в активе после восьми проведённых встреч.

Что касается Мелбет-Первой лиги, то в ней торпедовцы идут лишь в середине – на восьмом месте, в активе команды – 22 балла.

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