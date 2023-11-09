Два игрока московского «Торпедо» вызваны в свою национальную сборную

Столичное «Торпедо» делегирует двух своих игроков в национальную сборную Беларуси, сообщает пресс-служба «автозаводцев».

Так, команде в ближайших матчах отбора на Евро-2024 помогут полузащитники Роман Юзепчук и Валерий Громыко. Их команду ждут матчи против сборных Андорры и Косова.

Отметим, что сборная Беларуси уже лишилась шансов попасть на первенство Европы напрямую. В группе I у этой команды лишь шесть очков в активе после восьми проведённых встреч.

Что касается Мелбет-Первой лиги, то в ней торпедовцы идут лишь в середине – на восьмом месте, в активе команды – 22 балла.