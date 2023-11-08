Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

Горлов — главный тренер «Торпедо» официально

08 Ноября 2023 • 19:41 Комментировать
Нефтехимик
...
Торпедо Москва
12.11 17:00

Российский специалист Артём Горлов стал главным тренером московского «Торпедо». Об этом «автозаводцы» сообщили на своем официальном сайте.

Напомним, 36-летний специалист вошел в тренерский штаб команды минувшим летом, а в начале сентября стал исполняющим обязанности главного тренера после отставки Жозепа Клотета с поста наставника.

После 17 туров «Торпедо» занимает восьмое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, имея в своем активе 22 очка.

Следующим соперником столичного клуба станет «Нефтехимик». Игра между командами пройдет 12 ноября. Стартовый свисток главного арбитра встречи должен прозвучать в 17:00 по мск.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Артём Горлов

Новости по матчу

07 Ноября
19:13
Шляков рассказал, как от него отказался Клотет
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НЕФТЕХИМИК ТОРПЕДО МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Ноября
19:41 · Россия. Мелбет-Первая лига
Горлов — главный тренер «Торпедо» официально
18:17 · Россия. Мелбет-Первая лига
Игрок махачкалинского «Динамо» стал лидером сезона по созданным голевым моментам
07 Ноября
19:13 · Россия. Мелбет-Первая лига
Шляков рассказал, как от него отказался Клотет
06 Ноября
22:01 · Россия. Мелбет-Первая лига
Глушаков: Ещё хочу поиграть, конечно
20:33 · Россия. Мелбет-Первая лига
Наставник «Торпедо» Горлов извинился перед болельщиками за поражение от «Волгаря»
20:32 · Россия. Мелбет-Первая лига
«КАМАЗ» обыграл «СКА-Хабаровск» в последнем матче первого круга
19:12 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Торпедо» разгромно проиграло главному аутсайдеру
18:11 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Алания» на 90-й минуте ушла от поражения в матче с «Шинником»
17:00 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Акрон» победил в пятом матче подряд и возглавил Первую лигу
05 Ноября
19:58 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Ленинградец» потерпел пятое поражение подряд, уступив «Кубани»
19:55 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Арсенал» добился победы в матче с «Родиной»
17:58 · Россия. Мелбет-Первая лига
Махачкалинское «Динамо» приблизилось к вершине, одолев «Нефтехимик»
17:58 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Химки» дожали «Черноморец» в формате 10 на 10
14:18 · Россия. Мелбет-Первая лига
Хабаровский СКА в понедельник сыграет против «КАМАЗа»
13:30 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Тюмень» возглавила Первую лигу, обыграв «Сокол»
Все новости
Рекомендуем