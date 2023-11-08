Российский специалист Артём Горлов стал главным тренером московского «Торпедо». Об этом «автозаводцы» сообщили на своем официальном сайте.

Напомним, 36-летний специалист вошел в тренерский штаб команды минувшим летом, а в начале сентября стал исполняющим обязанности главного тренера после отставки Жозепа Клотета с поста наставника.

После 17 туров «Торпедо» занимает восьмое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, имея в своем активе 22 очка.

Следующим соперником столичного клуба станет «Нефтехимик». Игра между командами пройдет 12 ноября. Стартовый свисток главного арбитра встречи должен прозвучать в 17:00 по мск.