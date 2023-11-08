Игрок махачкалинского «Динамо» стал лидером сезона по созданным голевым моментам

Игрок махачкалинского «Динамо» Эгаш Касинтура стал лидером текущего сезона в Мелбет-Первой лиге по созданным голевым моментам. Новостью делится статистический портал Рустат.

Так, у Касинтуры набралось 22 созданных голевых момента. Немного отстал от него представитель «Кубани» Нури Абдоков. У него в активе 19 созданных голевых моментов. По 18 голевых моментов организовали Никита Глушков («Енисей») и Валерий Царукян («Алания»). Пятое место делят Денис Ткачук («Волгарь») и Йорди Рейна («Торпедо»).

Прямо сейчас в турнирной таблице первенства лидирует «Акрон» - 33 очка. Второе место у «Тюмени» - 32 балла. В зоне стыковых матчей идут «Химки» и махачкалинское «Динамо» - у обоих по 31 баллу.