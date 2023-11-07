Шляков рассказал, как от него отказался Клотет

Бывший полузащитник столичного «Торпедо», а ныне астраханского «Волгаря» Евгений Шляков вспомнил, как с ним попрощался уже экс-главный тренер «автозаводцев» Жозеп Клотет.

«Ничего особенного, тренер вызвал к себе и сказал, что не рассчитывает на меня — и всё. Пожали руки, разошлись. Поблагодарил за проделанную работу и о причинах не сказал», - вспоминает Шляков в разговоре с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что Шляков покинул «Торпедо» в начале этой осени. А в октябре из-за печальных результатов был уволен и сам Клотет.

«Торпедо» занимает после 17 туров Мелбет-Первой лиги лишь восьмое место турнирной таблицы, в активе клуба – 22 балла.