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Мелбет-Первая лига

Шляков рассказал, как от него отказался Клотет

07 Ноября 2023 • 19:13 Комментировать
Нефтехимик
...
Торпедо Москва
12.11 17:00

Бывший полузащитник столичного «Торпедо», а ныне астраханского «Волгаря» Евгений Шляков вспомнил, как с ним попрощался уже экс-главный тренер «автозаводцев» Жозеп Клотет.

«Ничего особенного, тренер вызвал к себе и сказал, что не рассчитывает на меня — и всё. Пожали руки, разошлись. Поблагодарил за проделанную работу и о причинах не сказал», - вспоминает Шляков в разговоре с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что Шляков покинул «Торпедо» в начале этой осени. А в октябре из-за печальных результатов был уволен и сам Клотет.

«Торпедо» занимает после 17 туров Мелбет-Первой лиги лишь восьмое место турнирной таблицы, в активе клуба – 22 балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Евгений Шляков Жозеп Клотет ещё теги

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