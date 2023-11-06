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Глушаков: Ещё хочу поиграть, конечно

06 Ноября 2023 • 22:01 Комментировать

Полузащитник костромского «Спартака» Денис Глушаков высказался о своём будущем.

Экс-игрок сборной России отметил, что еще хотел бы поиграть на профессиональном уровне, ведь у него есть ещё силы выступать, возможно, даже в Российской премьер-лиге.

«Время покажет. Сейчас в отпуск надо уйти, трансферное окно откроется, и посмотрим. Надо хорошо сборы пройти», - приводит слова Глушакова «Матч ТВ».

В текущем сезоне 36-летний футболист принял участие в семи играх, в которых отметился одной результативной передачей партнёрам по команде.

Контракт Глушакова с «красно-белыми» рассчитан до конца нынешнего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Кострома Денис Глушаков
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