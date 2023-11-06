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Мелбет-Первая лига

«КАМАЗ» обыграл «СКА-Хабаровск» в последнем матче первого круга

06 Ноября 2023 • 20:32 Комментировать
КАМАЗ
1:0
СКА-Хабаровск

В Мелбет-Первой лиги завершился первый круг матчем между «КАМАЗом» и «СКА-Хабаровском». После подачи с угла поля Павел Горелов ногой поразил левую часть ворот уже на 11-й минуте - 1:0. В целом в первом тайме челнинцы были ближе к тому, чтобы забить еще. И после перерыва стороны отвечали атакой на атаку. Дзамболат Цаллагов не смог переиграть голкипера в выходе один на один. И все же голевых ударов больше не было.

«КАМАЗ» вырвался на седьмое место и потеснил соперника, который проигрывает одно очко.

Протокол игры  
КАМАЗ1:0СКА-Хабаровск
(1:0) Горелов Павел11'  
Анисимов АртурПальцев ВалентинАсылов Ильяс 65' (Фартуна Борис ( 65'  87') Абрамов Артём 74' (Борисенко Григорий ( 74') Почивалин ВалерийКуль Руслан 73' (Защепкин Роман ( 73') Бадртдинов ИльнурГаглоев Александр  59' 65' (Ратников Савелий ( 65') Таликин Дамир  83'Горелов Павел  45'Укомский Артемий 76' (Аюкин Руслан ( 76')
Запасные: Родин ДаниилВоробьёв КириллСмирнов Алексей Сергеевич
Сугробов ВладимирКорнюшин Даниил 85' (Рукас Томас ( 85') Кожемякин ОлегПокидышев НиколайМусалов Магомед 75' (Кутовой Максим ( 75') Бавин Юрий 75' (Сосранов Рустам ( 75') Шипунов ТимофейСимонян Артём 58' (Петров Илья ( 58'  79') Подберёзкин Вячеслав  43'Алиев Саид  64'Яо Жан Шарль  29'
Запасные: Ращупкин ДмитрийГонгапшев АльбекБыков АртёмЦаллагов ДзамболатБегун ДмитрийИмамов ИсламРукас АндрюсНикитин Андрей Владимирович
06 ноября.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Камаз СКА-Хабаровск

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