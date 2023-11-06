«КАМАЗ» обыграл «СКА-Хабаровск» в последнем матче первого круга

В Мелбет-Первой лиги завершился первый круг матчем между «КАМАЗом» и «СКА-Хабаровском». После подачи с угла поля Павел Горелов ногой поразил левую часть ворот уже на 11-й минуте - 1:0. В целом в первом тайме челнинцы были ближе к тому, чтобы забить еще. И после перерыва стороны отвечали атакой на атаку. Дзамболат Цаллагов не смог переиграть голкипера в выходе один на один. И все же голевых ударов больше не было.

«КАМАЗ» вырвался на седьмое место и потеснил соперника, который проигрывает одно очко.