«КАМАЗ» обыграл «СКА-Хабаровск» в последнем матче первого круга

В Мелбет-Первой лиги завершился первый круг матчем между «КАМАЗом» и «СКА-Хабаровском». После подачи с угла поля Павел Горелов ногой поразил левую часть ворот уже на 11-й минуте - 1:0. В целом в первом тайме челнинцы были ближе к тому, чтобы забить еще. И после перерыва стороны отвечали атакой на атаку. Дзамболат Цаллагов не смог переиграть голкипера в выходе один на один. И все же голевых ударов больше не было.
«КАМАЗ» вырвался на седьмое место и потеснил соперника, который проигрывает одно очко.
Протокол игры
|(1:0) Горелов Павел11'
Анисимов Артур•Пальцев Валентин•Асылов Ильяс65' (Фартуна Борис (65') • 87'Абрамов Артём74' (Борисенко Григорий (74') •Почивалин Валерий•Куль Руслан73' (Защепкин Роман (73') •Бадртдинов Ильнур•Гаглоев Александр 59'65' (Ратников Савелий (65') •Таликин Дамир• 83'Горелов Павел• 45'Укомский Артемий76' (Аюкин Руслан (76')
Сугробов Владимир•Корнюшин Даниил85' (Рукас Томас (85') •Кожемякин Олег•Покидышев Николай•Мусалов Магомед75' (Кутовой Максим (75') •Бавин Юрий75' (Сосранов Рустам (75') •Шипунов Тимофей•Симонян Артём58' (Петров Илья (58') • 79'Подберёзкин Вячеслав• 43'Алиев Саид• 64'Яо Жан Шарль 29'
06 ноября.
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