«Алания» на 90-й минуте ушла от поражения в матче с «Шинником»

Давно не побеждавший «Шинник» играл против «Алании» в матче 17-го тура Мелбет-Первой лиги. Игорь Андреев прорвался к воротам и умудрился пробить в борьбе. Голкипер перевел мяч в перекладину, а Василий Алейников добил. В ответ Ислам Машуков слева сместился в центр и жахнул в дальний верхний угол - 1:1. Вскоре Дмитрий Самойлов выдал голевую попытку метров с 40, 2:1. Здесь вопросы к голкиперу гостей. Батраз Гурциев метров с 20 со штрафного обвел стенку - 2:2. После перерыва Илья Рубцов головой пробил в перекладину. Самойлов оформил дубль метким ударом с левого угла штрафной. На 90-й минуте фавориты отыгрались, Батраз Хадарцев реализовал пенальти - 3:3.

«Шинник» делит седьмое место, противник пятый с отставанием от лидера в три очка.