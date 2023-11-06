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Мелбет-Первая лига

«Алания» на 90-й минуте ушла от поражения в матче с «Шинником»

06 Ноября 2023 • 18:11 Комментировать
Шинник
3:3
Алания

Давно не побеждавший «Шинник» играл против «Алании» в матче 17-го тура Мелбет-Первой лиги. Игорь Андреев прорвался к воротам и умудрился пробить в борьбе. Голкипер перевел мяч в перекладину, а Василий Алейников добил. В ответ Ислам Машуков слева сместился в центр и жахнул в дальний верхний угол - 1:1.  Вскоре Дмитрий Самойлов выдал голевую попытку метров с 40, 2:1. Здесь вопросы к голкиперу гостей. Батраз Гурциев метров с 20 со штрафного обвел стенку - 2:2. После перерыва Илья Рубцов головой пробил в перекладину. Самойлов оформил дубль метким ударом с левого угла штрафной. На 90-й минуте фавориты отыгрались, Батраз Хадарцев реализовал пенальти - 3:3.

«Шинник» делит седьмое место, противник пятый с отставанием от лидера в три очка.

Протокол игры  
Шинник3:3Алания
(1:0) Алейников Василий15'  
  17'Машуков Ислам (1:1)
(2:1) Самойлов Дмитрий33'  
  39'Гурциев Батраз (2:2)
(3:2) Самойлов Дмитрий68'  
  90'Хадарцев Батраз (3:3)
Довбня АлександрШадринцев ДмитрийВалиахметов ЭдуардКотин НикитаСамойлов Дмитрий 78' (Гузь Дмитрий ( 78') Алейников Василий 90' (Гащенков Михаил ( 90') Сухомлинов Данила  41' 78' (Ставпец Александр ( 78') Зинков ВячеславЕмельянов Роман  72'Рубцов ИльяАндреев Игорь 69' (Соколов Игорь ( 69')
Запасные: Вамбольт ДенисШишков РоманСемёнов Андрей ИгоревичПрокуроров АрсенийМалыхин ДмитрийМалахов АртёмНизамутдинов ЭльдарКузнецов Павел
Солдатенко РостиславКачмазов Сослан 46' (Багаев Алан ( 46') Засеев АзаматДауров Руслан  32' 76' (Сухорученко Михаил ( 76') Шавлохов ДавидПлиев КонстантинЧочиев Алан 77' (Царукян Валерий ( 77') Гиоргобиани Николай 75' (Хабалов Алан ( 75') Гурциев БатразКротов Вячеслав 83' (Хадарцев Батраз ( 83') Машуков Ислам
Запасные: Бакаев МихаилГаглоев ТарасНорчаев ХусаинНатабашвили Георгий
06 ноября.

 

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