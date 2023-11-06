«Алания» на 90-й минуте ушла от поражения в матче с «Шинником»

Давно не побеждавший «Шинник» играл против «Алании» в матче 17-го тура Мелбет-Первой лиги. Игорь Андреев прорвался к воротам и умудрился пробить в борьбе. Голкипер перевел мяч в перекладину, а Василий Алейников добил. В ответ Ислам Машуков слева сместился в центр и жахнул в дальний верхний угол - 1:1. Вскоре Дмитрий Самойлов выдал голевую попытку метров с 40, 2:1. Здесь вопросы к голкиперу гостей. Батраз Гурциев метров с 20 со штрафного обвел стенку - 2:2. После перерыва Илья Рубцов головой пробил в перекладину. Самойлов оформил дубль метким ударом с левого угла штрафной. На 90-й минуте фавориты отыгрались, Батраз Хадарцев реализовал пенальти - 3:3.
«Шинник» делит седьмое место, противник пятый с отставанием от лидера в три очка.
Протокол игры
|(1:0) Алейников Василий15'
|17'Машуков Ислам (1:1)
|(2:1) Самойлов Дмитрий33'
|39'Гурциев Батраз (2:2)
|(3:2) Самойлов Дмитрий68'
|90'Хадарцев Батраз (3:3)
Довбня Александр•Шадринцев Дмитрий•Валиахметов Эдуард•Котин Никита•Самойлов Дмитрий78' (Гузь Дмитрий (78') •Алейников Василий90' (Гащенков Михаил (90') •Сухомлинов Данила 41'78' (Ставпец Александр (78') •Зинков Вячеслав•Емельянов Роман• 72'Рубцов Илья•Андреев Игорь69' (Соколов Игорь (69')
Солдатенко Ростислав•Качмазов Сослан46' (Багаев Алан (46') •Засеев Азамат•Дауров Руслан 32'76' (Сухорученко Михаил (76') •Шавлохов Давид•Плиев Константин•Чочиев Алан77' (Царукян Валерий (77') •Гиоргобиани Николай75' (Хабалов Алан (75') •Гурциев Батраз•Кротов Вячеслав83' (Хадарцев Батраз (83') •Машуков Ислам
06 ноября.
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