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Мелбет-Первая лига

«Акрон» победил в пятом матче подряд и возглавил Первую лигу

06 Ноября 2023 • 17:00 Комментировать
Акрон
3:1
Енисей

В очередном матче 17-го тура Мелбет-Первой лиги «Акрон» принимал «Енисей». Обе команды на ходу, и они сразу продемонстрировали серьезные намерения в атаке. Владимир Хозин отличился на девятой минуте, а футболисты из Тольятти ответили сразу двумя голевыми ударами подряд. Абу-Саид Эльдарушев и Антон Килин перевернули ход матча к 15-й минуте. После перерыва Константин Савичев забил третий гол в ворота «Енисея» - 3:1.

«Акрон» одержал пятую победу подряд и вышел на первое место в лиге. У соперника девятый результат.

Протокол игры  
Акрон3:1Енисей
  9'Хозин Владимир (0:1)
(1:1) Эльдарушев Абу-Саид11'  
(2:1) Килин Антон15'  
(3:1) Савичев Константин63'  
Волков СергейДанилкин ЕгорАнджелкович НеманьяХоджаниязов Джамалдин 80' (Димоски Боян ( 80') Савичев КонстантинЧудин ИванМакаров СергейПогосов Артём 73' (Песегов Евгений ( 73') Галкин Владислав 67' (Апеков Руслан ( 67') Килин Антон  41' 67' (Понсе Андрес ( 67') Эльдарушев Абу-Саид 67' (Данилин Кирилл ( 67')
Запасные: Азаров ВладимирСангаре ДэвидКонюхов Вадим
Антипин СтаниславХозин ВладимирМарков Николай 46' (Окладников Андрей ( 46'  75') Масловский АлександрСтежко ВиталийЛанин ОлегЛомакин АлександрРаздорских Никита 80' (Канаплин Александр ( 80') Глушков Никита АндреевичИванов Егор 71' (Капустянский Данил ( 71') Савельев Максим 46' (Бардыбахин Вячеслав ( 46')
Запасные: Немченко АнатолийЯрусов ДаниилКрашевский ЯрославКичин ВалерийЛогуа Ираклий
06 ноября.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Енисей Акрон

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Акрон – Енисей: прогноз и ставка на матч 6 ноября Мелбет-Первой лиги
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