«Акрон» победил в пятом матче подряд и возглавил Первую лигу

В очередном матче 17-го тура Мелбет-Первой лиги «Акрон» принимал «Енисей». Обе команды на ходу, и они сразу продемонстрировали серьезные намерения в атаке. Владимир Хозин отличился на девятой минуте, а футболисты из Тольятти ответили сразу двумя голевыми ударами подряд. Абу-Саид Эльдарушев и Антон Килин перевернули ход матча к 15-й минуте. После перерыва Константин Савичев забил третий гол в ворота «Енисея» - 3:1.
«Акрон» одержал пятую победу подряд и вышел на первое место в лиге. У соперника девятый результат.
Протокол игры
|9'Хозин Владимир (0:1)
|(1:1) Эльдарушев Абу-Саид11'
|(2:1) Килин Антон15'
|(3:1) Савичев Константин63'
Волков Сергей•Данилкин Егор•Анджелкович Неманья•Ходжаниязов Джамалдин80' (Димоски Боян (80') •Савичев Константин•Чудин Иван•Макаров Сергей•Погосов Артём73' (Песегов Евгений (73') •Галкин Владислав67' (Апеков Руслан (67') •Килин Антон 41'67' (Понсе Андрес (67') •Эльдарушев Абу-Саид67' (Данилин Кирилл (67')
Запасные: Азаров Владимир•Сангаре Дэвид•Конюхов Вадим
Антипин Станислав•Хозин Владимир•Марков Николай46' (Окладников Андрей (46') • 75'Масловский Александр•Стежко Виталий•Ланин Олег•Ломакин Александр•Раздорских Никита80' (Канаплин Александр (80') •Глушков Никита Андреевич•Иванов Егор71' (Капустянский Данил (71') •Савельев Максим46' (Бардыбахин Вячеслав (46')
06 ноября.
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