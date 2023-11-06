«Акрон» победил в пятом матче подряд и возглавил Первую лигу

В очередном матче 17-го тура Мелбет-Первой лиги «Акрон» принимал «Енисей». Обе команды на ходу, и они сразу продемонстрировали серьезные намерения в атаке. Владимир Хозин отличился на девятой минуте, а футболисты из Тольятти ответили сразу двумя голевыми ударами подряд. Абу-Саид Эльдарушев и Антон Килин перевернули ход матча к 15-й минуте. После перерыва Константин Савичев забил третий гол в ворота «Енисея» - 3:1.

«Акрон» одержал пятую победу подряд и вышел на первое место в лиге. У соперника девятый результат.