«Ленинградец» потерпел пятое поражение подряд, уступив «Кубани»

Представители зоны вылета, «Ленинградец» и «Кубань», вели борьбу за право подобраться поближе к спасительному 15-му месту. Валерий Чуперка отметился быстрым голом уже на девятой минуте, и краснодарцы удержали победный результат - 1:0. Эти три очка позволили «Кубани» подняться на 16-е место и потеснить противника, который потерпел пятое поражение подряд.