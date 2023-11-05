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«Ленинградец» потерпел пятое поражение подряд, уступив «Кубани»

05 Ноября 2023 • 19:58 Комментировать
Ленинградец
0:1
Кубань
окончен

Представители зоны вылета, «Ленинградец» и «Кубань», вели борьбу за право подобраться поближе к спасительному 15-му месту. Валерий Чуперка отметился быстрым голом уже на девятой минуте, и краснодарцы удержали победный результат - 1:0. Эти три очка позволили «Кубани» подняться на 16-е место и потеснить противника, который потерпел пятое поражение подряд.

Протокол игры  
Ленинградец0:1Кубань
  9'Чуперка Валерий (0:1)
Карабашев НикитаМикушин ВладиславБеляев МаксимКаптилов Валерий  30'Хитяев АндрейСуханов Эдуард  40'Казаков Руслан 75' (Горелишвили Михаил ( 75') Шепелев ВладиславИльин Сергей 74' (Розманов Никита ( 74') Маркин Михаил 74' (Жиронкин Виталий ( 74') Бачинский Максим
Запасные: Булыгин ИльяСоколов ДаниилГорулёв ВиталийМорозов НикитаОртяшов МаксимСмирнов ЕгорЯковлев АндрейЗайцев Андрей
Смирнов Александр  59'Терновский ДмитрийЖилов ИсламТаказов СосланОсипов ЕвгенийБезденежных ИгорьКенфак Оливье 70' (Левин Гаррик ( 70') Мосейчук ИльяРейхмен Богдан 83' (Шарипов Альберт ( 83') Чуперка Валерий 70' (Махатадзе Георгий ( 70') Грузнов Илья 61' (Лаук Максим ( 61')
Запасные: Нестеренко ЮрийФаттахов ЛенарВеденеев МаксимБайрыев Азат
05 ноября.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Кубань Ленинградец

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Ленинградец - Кубань: прогноз и ставка на матч 5 ноября 2023 Мелбет-Первой лиги
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