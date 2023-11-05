«Ленинградец» потерпел пятое поражение подряд, уступив «Кубани»

Представители зоны вылета, «Ленинградец» и «Кубань», вели борьбу за право подобраться поближе к спасительному 15-му месту. Валерий Чуперка отметился быстрым голом уже на девятой минуте, и краснодарцы удержали победный результат - 1:0. Эти три очка позволили «Кубани» подняться на 16-е место и потеснить противника, который потерпел пятое поражение подряд.
Протокол игры
|9'Чуперка Валерий (0:1)
Карабашев Никита•Микушин Владислав•Беляев Максим•Каптилов Валерий• 30'Хитяев Андрей•Суханов Эдуард• 40'Казаков Руслан75' (Горелишвили Михаил (75') •Шепелев Владислав•Ильин Сергей74' (Розманов Никита (74') •Маркин Михаил74' (Жиронкин Виталий (74') •Бачинский Максим
Смирнов Александр• 59'Терновский Дмитрий•Жилов Ислам•Таказов Сослан•Осипов Евгений•Безденежных Игорь•Кенфак Оливье70' (Левин Гаррик (70') •Мосейчук Илья•Рейхмен Богдан83' (Шарипов Альберт (83') •Чуперка Валерий70' (Махатадзе Георгий (70') •Грузнов Илья61' (Лаук Максим (61')
05 ноября.
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