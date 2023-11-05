«Арсенал» добился победы в матче с «Родиной»

В 17-м туре Мелбет-Первой лиги «Арсенал» играл против «Родины». Противостояние получилось малорезультативным, и его судьбу решил один точный удар. На 62-й минуте Кирилл Большаков отправил мяч в сетку ворот гостей и принес хозяевам победу со счетом 1:0.
«Оружейники» продлили успешную серию и закрепились на шестом месте. Соперник делит девятую строчку.
Протокол игры
|(1:0) Большаков Кирилл62'
Кокарев Никита•Коротков Александр II•Большаков Кирилл•Ботака-Иобома Эрвинг• 67'Лёвин Владислав•Попов Артём•Кайнов Максим•Макаров Анатолий•Ткачёв Сергей78' (Барков Дмитрий (78') •Гелоян Ишхан78' (Халназаров Рустам (78') •Окоронкво Джонатан Теофилус78' (Туре Момо (78')
Айдаров Сергей•Юдинцев Георгий85' (Кочиев Хетаг (85') •Клещенко Александр•Сокол Артём•Кризан Митча•Султонов Мухаммад63' (Бакаев Солтмурад (63') •Дмитриев Олег77' (Камышев Илья (77') •Гордюшенко Астемир•Вачхольз Уэсли Ната•Калмыков Амур77' (Шилов Данила (77') •Самко Владислав77' (Голдобин Никита (77')
05 ноября.
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