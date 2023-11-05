Махачкалинское «Динамо» приблизилось к вершине, одолев «Нефтехимик»

Притормозившие в последних матчах динамовцы из Махачкалы в 17-м туре Мелбет-Первой лиги играли дома против «Нефтехимика». Интрига здесь держалась до последнего, и все же победил представитель лидирующей группы - 1:0. На 67-й минуте метко пробил Квари Абдуллахи.

Махачкалинцы идут вторыми и проигрывают одно очко «Тюмени». «Нефтехимик» - 13-й.