Махачкалинское «Динамо» приблизилось к вершине, одолев «Нефтехимик»

Притормозившие в последних матчах динамовцы из Махачкалы в 17-м туре Мелбет-Первой лиги играли дома против «Нефтехимика». Интрига здесь держалась до последнего, и все же победил представитель лидирующей группы - 1:0. На 67-й минуте метко пробил Квари Абдуллахи.
Махачкалинцы идут вторыми и проигрывают одно очко «Тюмени». «Нефтехимик» - 13-й.
Протокол игры
|(1:0) Абдуллахи Квари67'
Волк Давид•Алибеков Муталип•Ковачевич Владимир•Шумахов Идар•Сандрачук Александр64' (Храмцов Максим (64') •Кагермазов Сослан•Магомедов Ражаб•Костюков Михаил64' (Сердеров Сердер (64') •Глушков Никита Сергеевич•Юсупов Залимхан34' (Абдуллахи Квари (34') •Касинтура Эгаш
Ещенко Сергей•Шоркин Максим•Зорин Богдан•Бердников Алексей•Сагуткин Даниил•Кахидзе Александр•Морозов Кирилл•Джамилов Султан84' (Марухин Владимир (84') •Талалай Денис76' (Петров Максим Вячеславович (76') •Базелюк Константин46' (Котик Артём (46'•Емельянов Данила55') •Першин Матвей84' (Агалаков Владислав (84')
05 ноября.
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