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Мелбет-Первая лига

Махачкалинское «Динамо» приблизилось к вершине, одолев «Нефтехимик»

05 Ноября 2023 • 17:58 Комментировать
Динамо Махачкала
1:0
Нефтехимик
окончен

Притормозившие в последних матчах динамовцы из Махачкалы в 17-м туре Мелбет-Первой лиги играли дома против «Нефтехимика». Интрига здесь держалась до последнего, и все же победил представитель лидирующей группы - 1:0. На 67-й минуте метко пробил Квари Абдуллахи.

Махачкалинцы идут вторыми и проигрывают одно очко «Тюмени». «Нефтехимик» - 13-й.

Протокол игры  
Динамо Махачкала1:0Нефтехимик
(1:0) Абдуллахи Квари67'  
Волк ДавидАлибеков МуталипКовачевич ВладимирШумахов ИдарСандрачук Александр 64' (Храмцов Максим ( 64') Кагермазов СосланМагомедов РажабКостюков Михаил 64' (Сердеров Сердер ( 64') Глушков Никита СергеевичЮсупов Залимхан 34' (Абдуллахи Квари ( 34') Касинтура Эгаш
Запасные: Ибрагимов МагомедГаджиев АбакарГошев ЕвгенийДжабраилов АбдулпашаМагомедов ТимурАбдурагимов РамазанОсокин Денис
Ещенко СергейШоркин МаксимЗорин БогданБердников АлексейСагуткин ДаниилКахидзе АлександрМорозов КириллДжамилов Султан 84' (Марухин Владимир ( 84') Талалай Денис 76' (Петров Максим Вячеславович ( 76') Базелюк Константин 46' (Котик Артём ( 46'Емельянов Данила 55') Першин Матвей 84' (Агалаков Владислав ( 84')
Запасные: Герасимов АлексейГолубев АндрейКокоев ДавидГалиулин ВагизШарифуллин Линар
05 ноября.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Нефтехимик Динамо Махачкала

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Динамо Махачкала - Нефтехимик: прогноз и ставка на матч 5 ноября 2023 Мелбет-Первой лиги
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