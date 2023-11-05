«Химки» дожали «Черноморец» в формате 10 на 10

«Черноморец» с «Химками» провели событийный матч 17-го тура Мелбет-Первой лиги. Уже на 14-й минуте Денис Фомин подвел хозяев, получив красную карточку. Но даже в меньшинстве хозяев быстро ответили на гол Равиля Нетфуллина ударом Шамиля Саадуева. А на 45-й минуте уже Хетаг Хосонов получил вторую желтую карточку - 1:1 после первого тайма по голам и удалениям. Фавориты добились своего под конец поединка - Аршак Корян забил с игры, а Тимур Касимов - с пенальти.
3:1, «Химки» проигрывают лидеру одно очко, соперник - четвертый с конца.
Протокол игры
|31'Нетфуллин Равиль (0:1)
|(1:1) Саадуев Шамиль35'
|72'Корян Аршак (1:2)
|90'Касимов Тимур (1:3)
Фролкин Даниил•Гараев Виктор• 72'Фомин Денис• 14'Гречкин Алексей•Маклаков Иван•Коробов Дмитрий23' (Кумбурович Никола (23') • 68'Антонов Антон83' (Красильниченко Олег (83') •Магомедов Зикрула•Саадуев Шамиль• 65'Гурченко Даниил58' (Басыров Станислав (58') • 88'Руденко Владислав
Обухов Игорь•Терехов Сергей• 84'Голубович Петар• 61'Андраде Лео•Варатынов Сергей 10'63' (Касимов Тимур (63') •Степанов Данил63' (Мохаммад Амир (63') •Магомедов Бутта82' (Панченко Кирилл (82') •Нетфуллин Равиль•Хосонов Хетаг• 45'Корян Аршак75' (Берковский Илья (75') •Руденко Александр Александрович63' (Скворцов Лев (63')
05 ноября.
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