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Мелбет-Первая лига

«Химки» дожали «Черноморец» в формате 10 на 10

05 Ноября 2023 • 17:58 Комментировать
Черноморец Нв
1:3
Химки
окончен

«Черноморец» с «Химками» провели событийный матч 17-го тура Мелбет-Первой лиги. Уже на 14-й минуте Денис Фомин подвел хозяев, получив красную карточку. Но даже в меньшинстве хозяев быстро ответили на гол Равиля Нетфуллина ударом Шамиля Саадуева. А на 45-й минуте уже Хетаг Хосонов получил вторую желтую карточку - 1:1 после первого тайма по голам и удалениям. Фавориты добились своего под конец поединка - Аршак Корян забил с игры, а Тимур Касимов - с пенальти.

3:1, «Химки» проигрывают лидеру одно очко, соперник - четвертый с конца.

Протокол игры  
Черноморец Нв1:3Химки
  31'Нетфуллин Равиль (0:1)
(1:1) Саадуев Шамиль35'  
  72'Корян Аршак (1:2)
  90'Касимов Тимур (1:3)
Фролкин ДаниилГараев Виктор  72'Фомин Денис  14'Гречкин АлексейМаклаков ИванКоробов Дмитрий 23' (Кумбурович Никола ( 23'  68') Антонов Антон 83' (Красильниченко Олег ( 83') Магомедов ЗикрулаСаадуев Шамиль  65'Гурченко Даниил 58' (Басыров Станислав ( 58'  88') Руденко Владислав
Запасные: Будагян ЮрийКириленко ВладиславПанамарев НикитаКлимов НикитаТюрин МатвейФилиппов МихаилДелькин АртёмАдаев ВладиславХагур Руслан
Обухов ИгорьТерехов Сергей  84'Голубович Петар  61'Андраде ЛеоВаратынов Сергей  10' 63' (Касимов Тимур ( 63') Степанов Данил 63' (Мохаммад Амир ( 63') Магомедов Бутта 82' (Панченко Кирилл ( 82') Нетфуллин РавильХосонов Хетаг  45'Корян Аршак 75' (Берковский Илья ( 75') Руденко Александр Александрович 63' (Скворцов Лев ( 63')
Запасные: Мелентиевич СтефанЯковлев Владислав ГеннадьевичМитрюшкин АнтонАветисян ПетросВолков ЗахарГаврилов МаксимБурыченков Ярослав
05 ноября.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Черноморец Новороссийск

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