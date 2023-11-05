«Химки» дожали «Черноморец» в формате 10 на 10

«Черноморец» с «Химками» провели событийный матч 17-го тура Мелбет-Первой лиги. Уже на 14-й минуте Денис Фомин подвел хозяев, получив красную карточку. Но даже в меньшинстве хозяев быстро ответили на гол Равиля Нетфуллина ударом Шамиля Саадуева. А на 45-й минуте уже Хетаг Хосонов получил вторую желтую карточку - 1:1 после первого тайма по голам и удалениям. Фавориты добились своего под конец поединка - Аршак Корян забил с игры, а Тимур Касимов - с пенальти.

3:1, «Химки» проигрывают лидеру одно очко, соперник - четвертый с конца.