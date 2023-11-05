Хабаровский СКА в понедельник сыграет против «КАМАЗа»

Хабаровский СКА завершит первый круг Мелбет-Первой лиги выездным матчем с «КАМАЗом». Дальневосточная команда идет на восьмом месте после 16 сыгранных матчей, челнинцы - 12-е. При этом между коллективами в таблице всего два очка.

История личных матчей этих команд началась в 2004 году - 23 матча в Первой лиге, 9 побед СКА, восемь ничьих и шесть викторий «КАМАЗа». В прошлом году челнинцы победили дома (3:2) и уступили на выезде (1:3).

Стартовый свисток прозвучит 6 ноября в 18:30 мск (1:30 по Хабаровску). Игру можно посмотреть на сайте «Матч ТВ», «VK Видео» и «Кинопоиске». Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.

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