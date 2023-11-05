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Мелбет-Первая лига

«Тюмень» возглавила Первую лигу, обыграв «Сокол»

05 Ноября 2023 • 13:30 Комментировать
Тюмень
2:0
Сокол

В стартовом матче последнего тура первого круга Мелбет-Первой лиги «Тюмень» играла против «Сокола». В конце первого тайма гости остались без удаленного голкипера Петра Косаревского, к тому же получили пенальти в свои ворота. Илья Порохов свой шанс не использовал. А вот после перерыва Иван Маркелов и все тот же Порохов забили по голу, принесли «Тюмени» победу и право возглавить таблицу. «Сокол» - 13-й.

Протокол игры  
Тюмень2:0Сокол
(1:0) Маркелов Иван64'  
(2:0) Порохов Илья82'  
Любаков ЕгорБем АлександрБайтуков РусланПеченкин НикитаШитов ВиталийДружинин Игорь 77' (Касаткин Никита ( 77') Коротаев Александр 77' (Петров Михаил ( 77') Маркелов ИванСамойлов Денис 88' (Шадрин Павел ( 88') Татаринов Евгений 46' (Чуканов Андреа ( 46') Порохов Илья 83' (Кобялко Антон ( 83')
Запасные: Мырзаков КириллСиняк АнтонБалахонцев НикитаМилютин ВадимБолотов ЕвгенийСавин Андрей
Косаревский Пётр  38'Гудков ЯнМаньков Никита 36' (Казанцев Данил ( 36') Сериков ИльяАбазов АстемирМолодцов АртёмБабаев Владлен 42' (Фёдоров Артём ( 42') Мальцев Михаил  12'Сасин Дмитрий 71' (Югалдин Дмитрий ( 71') Турсунов Игорь 46' (Козловский Никита ( 46') Ежков Данила 46' (Морозов Владислав ( 46')
Запасные: Караев МаксимОзманов Давид
05 ноября.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сокол Тюмень

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Тюмень - Сокол: прогноз и ставка на матч 5 ноября 2023 Мелбет-Первой лиги
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