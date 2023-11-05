«Тюмень» возглавила Первую лигу, обыграв «Сокол»

В стартовом матче последнего тура первого круга Мелбет-Первой лиги «Тюмень» играла против «Сокола». В конце первого тайма гости остались без удаленного голкипера Петра Косаревского, к тому же получили пенальти в свои ворота. Илья Порохов свой шанс не использовал. А вот после перерыва Иван Маркелов и все тот же Порохов забили по голу, принесли «Тюмени» победу и право возглавить таблицу. «Сокол» - 13-й.