«Тюмень» возглавила Первую лигу, обыграв «Сокол»

В стартовом матче последнего тура первого круга Мелбет-Первой лиги «Тюмень» играла против «Сокола». В конце первого тайма гости остались без удаленного голкипера Петра Косаревского, к тому же получили пенальти в свои ворота. Илья Порохов свой шанс не использовал. А вот после перерыва Иван Маркелов и все тот же Порохов забили по голу, принесли «Тюмени» победу и право возглавить таблицу. «Сокол» - 13-й.
Протокол игры
|(1:0) Маркелов Иван64'
|(2:0) Порохов Илья82'
Любаков Егор•Бем Александр•Байтуков Руслан•Печенкин Никита•Шитов Виталий•Дружинин Игорь77' (Касаткин Никита (77') •Коротаев Александр77' (Петров Михаил (77') •Маркелов Иван•Самойлов Денис88' (Шадрин Павел (88') •Татаринов Евгений46' (Чуканов Андреа (46') •Порохов Илья83' (Кобялко Антон (83')
Косаревский Пётр• 38'Гудков Ян•Маньков Никита36' (Казанцев Данил (36') •Сериков Илья•Абазов Астемир•Молодцов Артём•Бабаев Владлен42' (Фёдоров Артём (42') •Мальцев Михаил• 12'Сасин Дмитрий71' (Югалдин Дмитрий (71') •Турсунов Игорь46' (Козловский Никита (46') •Ежков Данила46' (Морозов Владислав (46')
Запасные: Караев Максим•Озманов Давид
05 ноября.
Бан пользователя