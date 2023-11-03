В «Черноморце» гордятся, что их тренером интересуются другие клубы

В новороссийском «Черноморце» отреагировали на слухи о том, что главным тренером клуба Константином Зыряновым интересуются в другом клубе Мелбет-Первой лиги – столичном «Торпедо».

«Я горжусь, что нашим главным тренером интересуются другие футбольные клубы, в том числе и московское «Торпедо». Но у Константина Зырянова есть действующий контракт, который он с удовольствием подписал», - говорит «Чемпионату» Валентин Климко, президент «Черноморца».

Напомним, слух о недавнем интересе «автозаводцев» к рулевому южан появился в эту пятницу.

Отметим, что Зырянов с 2000 по 2006 годы выступал в составе столичного «Торпедо».