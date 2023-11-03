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Мелбет-Первая лига

В «Черноморце» гордятся, что их тренером интересуются другие клубы

03 Ноября 2023 • 17:36 Комментировать
Черноморец Нв
...
Химки
05.11 16:00

В новороссийском «Черноморце» отреагировали на слухи о том, что главным тренером клуба Константином Зыряновым интересуются в другом клубе Мелбет-Первой лиги – столичном «Торпедо».

«Я горжусь, что нашим главным тренером интересуются другие футбольные клубы, в том числе и московское «Торпедо». Но у Константина Зырянова есть действующий контракт, который он с удовольствием подписал», - говорит «Чемпионату» Валентин Климко, президент «Черноморца».

Напомним, слух о недавнем интересе «автозаводцев» к рулевому южан появился в эту пятницу.

Отметим, что Зырянов с 2000 по 2006 годы выступал в составе столичного «Торпедо».

 

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Константин Зырянов Черноморец Новороссийск Валентин Климко ещё теги

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