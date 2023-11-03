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Мелбет-Первая лига

Экс-игрок «Зенита» Зырянов мог возглавить московский клуб

03 Ноября 2023 • 10:54 Комментировать

Наставник новороссийского «Черноморца» Константин Зырянов мог занять пост главного тренера московского «Торпедо», об этом сообщается на страницах Metaratings.ru.

Согласно данным источника, представители столичного клуба связывались с 46-летним специалистом, однако в конечном счете решили остановиться на кандидатуре Артёма Горлова.

Напомним, что Зырянов занял пост главного тренера «Черноморца» в октябре прошлого года. До этого он работал во второй команде «Зенита» и молодежке «сине-бело-голубых».

После 16 туров Мелбет-Первой лиги «Торпедо» набрало 22 балла и занимает седьмое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Константин Зырянов
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