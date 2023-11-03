Экс-игрок «Зенита» Зырянов мог возглавить московский клуб

Наставник новороссийского «Черноморца» Константин Зырянов мог занять пост главного тренера московского «Торпедо», об этом сообщается на страницах Metaratings.ru.

Согласно данным источника, представители столичного клуба связывались с 46-летним специалистом, однако в конечном счете решили остановиться на кандидатуре Артёма Горлова.

Напомним, что Зырянов занял пост главного тренера «Черноморца» в октябре прошлого года. До этого он работал во второй команде «Зенита» и молодежке «сине-бело-голубых».

После 16 туров Мелбет-Первой лиги «Торпедо» набрало 22 балла и занимает седьмое место в турнирной таблице.