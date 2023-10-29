Игрок «Амкала» Прокоп: Я на связи с «Торпедо»

Игрок медийной команды «Амкал» Михаил Прокопьев (Прокоп) рассказал, что мог оказаться в московском «Торпедо» в начале этого года.

«Почему не поехал? Не знаю, на тот момент отказался, но мы сейчас общаемся. Они ждут какого-то решения, когда я созрею. Я с ними на связи. Думаю, зимой, когда начнется подготовка, мы вернемся к этому», - приводит слова Прокопьева телеграм-канал «Крысева | Медиа Футбич».

Напомним, что 21-летний футболист в октябре прошлого года заключил контракт с болгарским «Ботевом» и покинул команду уже в феврале, так и не сыграв ни одного матча за пловдивский клуб.