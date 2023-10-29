Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

Игрок «Амкала» Прокоп: Я на связи с «Торпедо»

29 Октября 2023 • 16:16 Комментировать

Игрок медийной команды «Амкал» Михаил Прокопьев (Прокоп) рассказал, что мог оказаться в московском «Торпедо» в начале этого года.

«Почему не поехал? Не знаю, на тот момент отказался, но мы сейчас общаемся. Они ждут какого-то решения, когда я созрею. Я с ними на связи. Думаю, зимой, когда начнется подготовка, мы вернемся к этому», - приводит слова Прокопьева телеграм-канал «Крысева | Медиа Футбич».

Напомним, что 21-летний футболист в октябре прошлого года заключил контракт с болгарским «Ботевом» и покинул команду уже в феврале, так и не сыграв ни одного матча за пловдивский клуб. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Амкал Михаил Прокопьев ещё теги
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Октября
16:16 · Россия. Мелбет-Первая лига
Игрок «Амкала» Прокоп: Я на связи с «Торпедо»
14:28 · Россия. Мелбет-Первая лига
Зотов: «Передо мной стоит задача вернуть «Арсенал» в РПЛ»
13:45 · Россия. Мелбет-Первая лига
Агент Окладникова: «Будем стараться зимой поменять клуб»
28 Октября
21:02 · Россия. Мелбет-Первая лига
Бердыев подвёл итоги матча против «Химок»
20:02 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Химки» дожали махачкалинское «Динамо» и реально включились в борьбу за выход в РПЛ
19:18 · Россия. Мелбет-Первая лига
​«Тюмень» нажала и додавила во втором тайме «Нефтехимик»
18:27 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Черноморец» не удержал победу над «Кубанью» и в девятый раз сыграл вничью
18:04 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Шинник» и «Торпедо» не определили сильнейшего
18:02 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Родина» забила четыре гола в гостях у «Волгаря»
15:52 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Акрон» возглавил Первую лигу, одолев «Сокол»
13:28 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Енисей» уверенно переиграл «КАМАЗ»
12:06 · Россия. Мелбет-Первая лига
Гендиректор тульского «Арсенала»: «Дела у клуба налаживаются»
08:55 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» был сильнее «Ленинградца»
06:30 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» - «Ленинградец»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
27 Октября
18:28 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Алания» ушла от поражения в матче с «Арсеналом»
Все новости
Рекомендуем